Zo moet je jouw iPhone absoluut níét opladen (iPhone-nieuws #33)

Zo laad je jouw iPhone niet goed op en met deze functie is jouw iPhone nutteloos voor dieven. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Het is de nachtmerrie van de meeste mensen: het kwijtraken van je telefoon. Dieven zijn op de hoogte van alle manieren om iPhones terug te vinden, waardoor ze direct proberen om de instellingen van je iPhone aan te passen.

Met Schermtijd kun je het nog moeilijker maken om de instellingen van je iPhone te wijzigen. Zo maak je jouw iPhone nutteloos voor dieven!

→ Hoe bescherm ik mijn iPhone?

De accu van je iPhone wordt na verloop van tijd slechter. Jammer genoeg kun je daar niet heel veel tegen doen. Toch moet je een aantal zaken in je achterhoofd houden voor het correct opladen van je iPhone. Deze drie dingen moet je in ieder geval níét doen.

→ Maak deze fouten niet

Is jouw iPhone nodig aan vervanging toe? Wacht dan nog even met de aankoop, want daarmee bespaar je mogelijk honderden euro’s. Je kunt de nieuwe iPhone beter een maand later kopen, dan ben je vermoedelijk véél goedkoper uit!

→ Waarom moet je wachten?

Na de Apple Watch Series 9 viert Apple een jubileum, want dan komt de tiende generatie Apple Watch uit. Volgens geruchten werkt Apple aan een compleet nieuw design voor de Apple Watch X. Het horloge krijgt dan de grootste update in jaren. Dit verwachten we van de nieuwe Watch!

→ Apple Watch X? Dit weten we

De iPhone 15 Pro draait op de nieuwe A17 Bionic-chip en is naar verluidt véél sneller dan de iPhone 14 Pro. Nieuwe geruchten verklappen nu al hoe snel de iPhone 15 Pro is, want de resultaten van een Geekbench-test zijn gelekt.

Hieruit blijkt dat de nieuwe processor in de iPhone een stuk sneller is. En dat is niet alles, want de iPhone 15 Pro verslaat volgens de test óók de Samsung Galaxy S23 Ultra!

→ Hoe snel is de iPhone 15 Pro?

Volgens geruchten gaat de iPhone SE 4 meerdere functies krijgen van de iPhone 15. Zo komen de usb-c-poort en Face ID naar de goedkopere iPhone. Verder wordt de iPhone SE 4 een soort afgeslankte iPhone 14. Welke functies nog meer naar de goedkopere iPhone komen, vertellen we je hier!

→ Dit kan de iPhone SE 4

Het gebruik van technologie om gestolen eigendommen terug te vinden wordt steeds gangbaarder. Zo heeft een vrouw in Utrecht haar gestolen fiets teruggevonden dankzij een AirTag. Reden genoeg om er ook een in jouw fiets te verstoppen. Zo doe je dat!

→ Hoe verstop ik de AirTag?

De release van iOS 17 komt langzaam maar zeker dichterbij, maar Apple brengt nog regelmatig nieuwe bèta-versies uit van het iPhone-besturingssysteem. Inmiddels zijn we al bij bèta 6 van iOS 17. Het is geen grote update, want Apple heeft twee kleine veranderingen doorgevoerd in bèta 6 van iOS 17. En met eentje zijn we heel blij!

→ Dit is er nieuw in iOS 17

