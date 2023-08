iOS 17 bèta 6 is uit – en lost twee ergernissen op

Een week na de vorige update, heeft Apple nu iOS 17 bèta 6 uitgebracht. iPhoned vertelt je precies wat er nieuw is in deze update!

iOS 17 bèta 6: nieuwe functies

De release van iOS 17 komt langzaam maar zeker dichterbij, maar Apple brengt nog regelmatig nieuwe bèta-versies uit van het iPhone-besturingssysteem. Inmiddels zijn we al bij bèta 6 van iOS 16. Hier lees je wat er deze keer nieuw is in de update!

Jammer genoeg lijkt het erop dat Apple in deze update vooral software-updates en oplossingen voor programmafouten heeft gestopt. Toch heeft Apple twee kleine verandering doorgevoerd in bèta 6 van iOS 17. En met eentje zijn we heel blij!

Ergernis in Telefoon-app opgelost

Je zou het soms bijna vergeten, maar de iPhone is dus ook – ja hoor – een telefoon. In iOS 17 heeft Apple voor het eerst in lange tijd de bijbehorende Telefoon-app grondig onder handen genomen. Zo krijg je chique contactposters te zien van mensen die bellen en maak je met NameDrop nog gemakkelijker contact. Tegelijkertijd werd ook de bel-interface aangepast.

Die zag er over het algemeen veel moderner uit, maar kwam wel met een controversiële wijziging. De rode knop om op te hangen zat niet meer in het midden onder in het scherm, maar was verplaatst naar rechtsonder. En dat had heel veel verkeerde acties tot gevolg.

Maar nu in bèta 6 van iOS 17 heeft Apple gehoor gegeven aan de kritiek. De volgorde van de knoppen is aangepast, waardoor de rode knop om op te hangen weer bijna op dezelfde plek staat als in voorgaande versies. En het moderne uiterlijk houden we ook nog. Een win-win-situatie, toch?

Ergernis in Berichten opgelost

De tweede wijziging gaat over Berichten. Daar heeft Apple de iMessage-apps een make-over gegeven. Via één plus-knop maak je nu gebruik van allerlei appjes, om bijvoorbeeld stickers of spraakberichten te sturen. Alleen had deze wijziging ook tot gevolg dat de Camera- en Foto’s-app wat dieper verstopt waren in de menu’s, terwijl ze daarvoor een direct toegankelijke knop hadden.

De interface is in de nieuwe bèta niet aangepast, maar Apple heeft wel de werkwijze iets verbeterd. Wanneer je nu de plus-knop ingedrukt houdt, krijg je direct het scherm om een foto te selecteren. Het is nog niet zo snel als voorheen, maar al wel een grote verbetering.

Meer over iOS 17

iOS 17 wordt natuurlijk dé grote update van dit jaar voor iPhone en iPad. Wanneer we kijken naar voorgaande jaren zal iOS 17 in de tweede of derde week van september verschijnen. Op dit moment staan alle signalen op maandag, 18 september.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!