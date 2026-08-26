Apple brengt dit jaar nog 13 (!) nieuwe producten uit: dit zijn ze 

Apple heeft voor 2026 nog flink wat presentaties gepland – volgens geruchten verschijnen er dit jaar nog maar liefst 13 nieuwe producten.

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Apple brengt dit jaar nog 13 nieuwe producten uit

Een aantal van die 13 producten is inmiddels eigenlijk geen verrassing meer, maar dat geldt niet voor alle nieuwe producten die we nog dit jaar verwachten van Apple. Voor de volledigheid zetten we ze allemaal voor je op een rij.

1. iPhone 18 Pro

De bekendste van de 13 nieuwe producten van Apple is ongetwijfeld de iPhone 18 Pro. Deze iPhone krijgt naar verwachting een A20 Pro-chip en een kleiner Dynamic Island. Ook wordt gesproken over een vereenvoudigde cameraregelaar en een nieuwe kleur: Dark Cherry (Donker Kersenrood, omschreven als ‘diep wijnachtig rood’ en niet als ‘fruitig’).

2. iPhone 18 Pro Max

Ook de grootste iPhone krijgt de A20 Pro-chip en dezelfde vernieuwingen als de Pro. De Pro Max wordt mogelijk iets dikker vanwege een grotere batterij. Daarnaast zou het toestel een variabele diafragma-opening voor de camera krijgen.

3. iPhone Ultra

Dit is zonder twijfel de spannendste nieuwkomer van alle 13 nieuwe producten van Apple. Het is de eerste vouwbare iPhone die het levenslicht ziet. De iPhone Ultra krijgt volgens de geruchten een scherm van 7,7 inch aan de binnenkant en 5,3 inch aan de buitenkant. Verder zou Face ID mogelijk plaatsmaken voor Touch ID in de aan/uit-knop.

4. Apple Watch Series 12

De Apple Watch Series 12 krijgt waarschijnlijk een snellere chip, een langere batterijduur en verbeterde fitnessfuncties. Er zou bovendien een keramische uitvoering komen.

5. Apple Watch Ultra 4

Ook de Apple Watch Ultra krijgt een opvolger. Naast betere prestaties en fitnessfuncties worden extra satellietmogelijkheden verwacht, waaronder navigatie en berichten via satelliet.

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6. iPad mini

De kleine iPad krijgt mogelijk ook een flinke upgrade. Apple zou werken aan een OLED-scherm, een A19 Pro- of A20 Pro-chip en een nieuw luidsprekersysteem. Ook waterbestendigheid wordt genoemd.

7. iMac

De iMac krijgt volgens de geruchten eindelijk een nieuwe chip: de M6. Daarnaast zouden er ook nieuwe kleuren verschijnen.

8. Nieuwe Apple TV

Een van de 13 nieuwe producten van Apple verwachten we al lange tijd en dat is een nieuwe Apple TV. Deze Apple TV krijgt mogelijk veel meer dan alleen een snellere processor. Apple zou onder meer werken aan een A17 Pro-chip, 8 GB werkgeheugen, ondersteuning voor Apple Intelligence, Siri AI en wifi 7. Ook de Siri Remote wordt vernieuwd.

9. 14-inch MacBook Pro

Apple zou later dit jaar ook een nieuwe instapversie van de 14-inch MacBook Pro introduceren. De belangrijkste vernieuwing is de M6-chip.

10. Nieuwe HomePod mini

De HomePod mini krijgt naar verwachting een nieuwere chip en ondersteuning voor Siri AI. Ook moet de geluidskwaliteit verbeteren. Apple zou daarnaast mogelijk nieuwe kleuren introduceren, waaronder rood.

11. Apple Home Hub

Bij de 13 nieuwe producten van Apple zit ook een compleet nieuw product voor de slimme woning. De Home Hub (ook wel HomePad genoemd) krijgt naar verluidt een vierkant scherm van 6 tot 7 inch en een A18-chip voor Apple Intelligence. Er zouden twee uitvoeringen komen: eentje voor op tafel en een versie voor aan de muur.

12. AirPods 5

De AirPods krijgen eveneens een opvolger. Apple zou twee varianten van de AirPods 5 voorbereiden: één met actieve ruisonderdrukking en één zonder ANC.

13. Beats 360

Tot slot komt er volgens de geruchten een nieuwe koptelefoon van Beats. De Beats 360 krijgt een over-ear ontwerp dat doet denken aan de AirPods Max. De oorkussens en hoofdband zouden verwisselbaar zijn en de koptelefoon krijgt waarschijnlijk IPX4-waterbestendigheid.

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En nog een verrassing

Naast deze 13 nieuwe producten komt Apple als verrassing mogelijk met nóg een nieuw product: de MacBook Ultra. Deze MacBook zou eind 2026 of begin 2027 kunnen verschijnen en krijgt naar verluidt een compleet nieuw ontwerp. Denk aan een OLED-scherm, touchscreen, Dynamic Island en een dunnere behuizing. Het is dus niet zeker dat deze MacBook nog dit jaar verschijnt.

Opvallend is dat Apple op 25 augustus al nieuwe Mac mini- en Mac Studio-modellen heeft aangekondigd. Die komen dus ook nog bovenop de 13 producten van Apple uit deze lijst. De komende maanden worden in elk geval bijzonder interessant voor Apple-fans. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!