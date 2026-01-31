Deze iPhones kunnen niet updaten naar iOS 27 (iPhone-nieuws #5)

Dit zijn de iPhones die dit jaar niet meer door iOS 27 worden ondersteund. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

In 2026 wordt iOS 27 de belangrijkste update voor de iPhone. Met de nieuwe softwareversie komen weer grote veranderingen naar het besturingssysteem. Volgens geruchten komen er onder andere voor het eerst functies van Apple Intelligence naar de Kalender- en Gezondheid-app. Maar niet iedere iPhone kan updaten naar iOS 27.

→ Deze iPhones vallen af

Op maandag 26 januari heeft Apple iOS 26.2.1 uitgebracht. Het gaat om een tussentijdse update, die vooral kleine verbeteringen naar de iPhone brengt. Met de nieuwe softwareversie verbetert Apple de beveiliging van het besturingssysteem. Dat is niet alles, want er komt een verrassende upgrade naar je iPhone.

→ De verrassende upgrade

Vier jaar lang heeft Apple praktisch niets veranderd aan de eerste generatie van de AirTag. Dat is nu verleden tijd, want Apple heeft de AirTag 2 uitgebracht, die onder meer een nieuwe processor heeft en een veel groter bereik voor ‘Nauwkeurig zoeken‘. Maar dat is niet de belangrijkste verbetering.

→ De belangrijkste verbetering

WhatsApp heeft een nieuwe functie, waarmee groepsleden kunnen kiezen of ze de recente chatgeschiedenis willen delen met een nieuw lid dat ze hebben toegevoegd. Berichten die met deze functie worden gedeeld, worden in een andere kleur gemarkeerd. De nieuwe functie heeft echter ook een nadeel.

→ Het nadeel

Het is inmiddels even geleden dat de iPhone 17-serie is uitgebracht, waardoor er steeds meer geruchten opduiken over de volgende generatie van de iPhone. In 2026 staan in ieder geval de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max op de planning, die naar verluidt een bijzonder grote verandering krijgen.

→ Deze verandering

In eerste instantie lijkt dit misschien een vergelijking van appels met peren. Flitsmeister is immers vooral bedoeld voor het melden van flitsers en Google Maps voor navigatie. Inmiddels kunnen beide apps dit echter allebei, dus is een vergelijking tussen de twee bij nader inzien toch nog niet zo’n gek idee.

→ Dit is de beste

Apple heeft onlangs watchOS 26.2.1 uitgebracht, een nieuwe software-update voor de Apple Watch. De update naar watchOS 26.2.1 brengt naast bugfixes natuurlijk ook weer een aantal nieuwe functies naar je Apple Watch. We stellen de belangrijkste Apple Watch-functie van deze update aan je voor.

→ Dit is de functie

De camera van de iPhone is de laatste jaren steeds beter geworden. Met de nieuwste iPhones maak je foto’s en video’s van de hoogste kwaliteit. Deze deel je vervolgens eenvoudig via bijvoorbeeld Berichten, WhatsApp of AirDrop, maar dat is lang niet altijd verstandig. Je iPhone stuurt met deze foto’s en video’s ook je exacte locatie mee.

→ Zo voorkom je het

Meer iPhone-nieuws