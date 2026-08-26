Deze 3 nieuwe functies maken WhatsApp véél veiliger (mits je ze zelf inschakelt)

WhatsApp heeft drie nieuwe functies aangekondigd, die de berichtendienst veel veiliger maken. Zo werken de nieuwe features!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe versie van WhatsApp

WhatsApp heeft een reeks nieuwe functies aangekondigd! De berichtendienst krijgt er maar liefst drie nieuwe features bij, die de beveiliging van je account in WhatsApp moeten verbeteren. In versie 26.33.73 rolt WhatsApp de nieuwe functies direct uit voor een groot deel van alle gebruikers. Heb jij de nieuwe softwareversie van WhatsApp geïnstalleerd? Dan kun je deze verbeteringen direct gebruiken!

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

1. Meer dan één passkey

Volgens WhatsApp gebruiken al meer dan 1 miljard mensen een passkey. Een passkey is een manier om in te loggen zonder wachtwoord. In plaats van een wachtwoord gebruik je bijvoorbeeld Face ID, Touch ID of de toegangscode van je apparaat. Waar je voorheen één passkey kon instellen bij WhatsApp, is het nu mogelijk om meer dan één passkey toe te voegen aan je account. Dat is vooral handig als je WhatsApp op meerdere apparaten gebruikt. Je beheert je passkeys op de volgende manier:

Open WhatsApp; Tik op ‘Jij’ rechtsonder in beeld; Kies voor ‘Account’; Ga naar ‘Passkeys’ Selecteer tot slot ‘+ Voeg passkey toe’.

2. Verificatie in twee stappen

Het is al langer mogelijk om WhatsApp te beveiligen met verificatie in twee stappen. Dit is een extra beschermslaag, die voorkomt dat iemand anders je account kan overnemen als diegene je toegangscode weet. Naast je toegangscode kon je tot nu toe een zescijferige pincode instellen om je account extra te beschermen, maar daar komt nu verandering in. Je kunt nu een volledig wachtwoord instellen in plaats van een korte pincode. Bij dat wachtwoord kun je zowel letters als cijfers en speciale leestekens selecteren. Dit maakt het veel moeilijker om dat wachtwoorden te raden. Zo stel je dat in:

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Open WhatsApp;

Tik op ‘Jij’;

Ga naar ‘Account’;

Selecteer ‘Tweestapsverificatie’;

Stel daar een wachtwoord naar keuze in.

3. Meer informatie bij oproepen

Word je regelmatig gebeld door vreemde nummers in WhatsApp? In dat geval werkt WhatsApp aan een handige functie, want je krijgt binnenkort meer context bij oproepen van niet opgeslagen nummers. Je ziet uit welk land een nummer komt en of je gemeenschappelijke groepen met dit nummer hebt. Het moet zo makkelijker worden om oproepen van oplichters te herkennen in WhatsApp. De functie is direct beschikbaar voor Android-gebruikers, voor de iPhone is de feature nog niet aangekondigd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over WhatsApp

WhatsApp heeft een reeks belangrijke nieuwe functies, die de berichtendienst veel veiliger maken. Zorg dat je verificatie in twee stappen direct inschakelt, zodat het moeilijker is om op een ander apparaat toegang te krijgen tot je account. Zie je alle nieuwe functies nog niet? Het uitrollen van nieuwe features duurt doorgaans enkele dagen tot weken bij WhatsApp. Nog even geduld dus, want alle verbeteringen zijn binnenkort zichtbaar voor alle gebruikers.

Wil je niks missen over WhatsApp? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!