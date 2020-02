Coronavirus beïnvloedt iPhone-productie: ‘tot 10 procent minder leverbaar’

Het Coronavirus zou volgens verschillende analisten invloed hebben op de productie van iPhones en andere Apple-producten. Het bedrijf uit Cupertino neemt daarnaast voorzorgsmaatregelen en sluit Apple Stores en kantoren in China.



‘Coronavirus van invloed op iPhone-productie’

Analist Ming-Chi Kuo stelt dat het aantal iPhones dat Apple in het eerste kwartaal van 2020 kan uitleveren, tien procent lager ligt dan de bedoeling was. Dat zou volgens de analist te maken hebben met het virus, dat vooral in China om zich heen grijpt. Omdat juist daar veel iPhones worden geproduceerd, is deze invloed ook merkbaar voor Apple.

Andere analisten hebben om die reden hun twijfels of en hoeveel invloed het virus kan hebben op de productie van de iPhone SE 2 (of iPhone 9), die naar verwachting in maart verschijnt. Normaliter is dit de periode waarin de massaproductie van het toestel van start zou gaan, maar als fabrieken hun deuren sluiten en mensen thuis blijven, kan dat voor vertraging zorgen.

Apple doneert aan organisaties

Kuo zegt voorlopig geen voorspelling te kunnen doen voor het tweede kwartaal van het jaar, omdat hij eerst wil afwachten hoe het virus zich de komende tijd ontwikkelt. Veel fabrieken en openbare plaatsen liggen inmiddels stil in China om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ook Apple heeft maatregelen getroffen en sluit alle winkels en kantoren in China tot 9 februari. Dan kijkt het bedrijf opnieuw of deze periode eventueel verlengd moet worden. Tim Cook deelde onlangs al op Twitter dat Apple geld doneert aan organisaties die hun best doen om de ziekte te bestrijden.

