’48 megapixel-camera komt naar alle iPhone 15-modellen’

Ben je van plan om straks de iPhone 15 te kopen? Dan hebben we goed nieuws. Elke versie van de iPhone 15 krijgt namelijk de 48 megapixel-camera!

48 megapixel-camera komt naar elke iPhone 15

Niet alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max gaan de nieuwe 48 megapixel-camera krijgen. Ook de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus krijgen nu deze betere camera. Dat zegt betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo op de blogsite Medium.

Eerder gingen er geruchten dat de productie van de iPhone 15 hierdoor vertraging op ging lopen, maar Sony (de leverancier van de CMOS-sensor) heeft de productiecapaciteit nu flink kunnen verhogen. Eerder moest Sony al aan TSMC om hulp vragen om aan de grotere vraag te voldoen. Dan heeft nu schijnbaar zijn vruchten afgeworpen.

Dat alle versies van de iPhone 15 straks de nieuwe 48 megapixel-camera krijgen is goed nieuws. Meerdere geruchten zeiden al eerder dat de Pro-modellen dit jaar weer duurder gaan worden. Dat de reguliere modellen nu ook deze nieuwe camera krijgen betekent dat je daar niet per se een iPhone 15 Pro (Max) voor hoeft te kopen. En dat scheelt weer in je portemonnee!

iPhone 48 megapixel-camera

Een van de grootste verbeteringen van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max is de camera. Voor het eerst hebben deze iPhones een 48 megapixel-camera aan boord, en die keert dus weer terug bij de iPhone 15. Dat is een flinke sprong voorwaarts, want Apple hield de camera’s lange tijd op 12 megapixels. De hoofdcamera (de groothoeklens) heeft dus een flinke kwaliteitsboost gekregen.

Een ander voordeel van deze nieuwe camera is de sensor, die is 65 procent groter geworden. Je kunt hierdoor betere foto’s bij slechte lichtomstandigheden maken. Dat merk je ook bij het maken van nachtfoto’s. Je ziet minder ruis en ziet meer details in je foto’s.

