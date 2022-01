‘iPhone 14 krijgt controversieel design met twéé gaatjes’

De notch is met de komst van de iPhone 14 Pro waarschijnlijk verleden tijd. Maar wat komt hiervoor in de plaats?

iPhone 14 Pro krijgt twee gaatjes in het scherm

De iPhone 14 Pro krijgt niet alleen een pilvormig gat in het scherm, maar ook een cirkelvormige uitsparing. Dat zegt Ross Young, een bekende naam in de wereld van de Apple-geruchten, met name als het gaat om de displays. Het zou Apple niet gelukt zijn om de sensoren voor Face ID weg te werken onder het scherm. De notch is in het huidige smartphone-landschap enigszins ‘ouderwets’; wellicht ziet Apple twee schermgaatjes als de gulden middenweg.

In de nieuwe, ovale schermuitsparing huist volgens Young zowel een infraroodlens als de selfiecamera. Apple’s dot projector – die nodig is voor Face ID – bevindt zich in een losstaand, cirkelvormig gaatje. Beide gaten bevinden zich aan de bovenkant van het scherm, op de plek waar voorheen de notch zat.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible…The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei…Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ — Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022

We schreven al eerder over de iPhone 14 Pro en het verdwijnen van de notch. Voorheen dachten we dat Apple enkel een pilvormig gaatje uit het scherm zou happen. Twee aparte gaatjes in het scherm geven de iPhone 14 Pro een uniek uiterlijk, dat onderscheidend is ten opzichte van de concurrentie. De niet-Pro-modellen behouden volgens de geruchten de vertrouwde notch, die we gewend zijn van de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro.

Meer over de iPhone 14 (Pro)

Hoewel we nog een tijdje op de nieuwe iPhones moeten wachten, draait de geruchtenmolen rondom de toestellen alweer op volle toeren. We weten dan ook al het een en ander over Apple’s volgende top-smartphones. De iPhone 14 en iPhone 14 Pro krijgen waarschijnlijk een 6,1 inch-scherm. De iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max beschikken over een 6,7 inch-display. Fans van mini-iPhones vissen met de iPhone 14 helaas naast het net.

Gelukkig hebben we verder vooral goed nieuws over de iPhone 14. Zo krijgen de Pro-modellen waarschijnlijk een 48 megapixel-camera. Dat is een flinke resolutie-upgrade; de iPhone 13 Pro heeft ‘slechts’ een 12 megapixel-camera. De hogere resolutie van de iPhone 14-lens maakt het schieten van 8K-video’s mogelijk. Daarnaast maak je nóg betere foto’s onder slechte lichtomstandigheden door het zogeheten pixel-binning. Hierbij wordt de beeldinformatie van meerdere aparte pixels op de camera-sensor gecombineerd.

