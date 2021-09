‘iPhone 14 heeft geen notch, nieuw design en dikkere behuizing’

De eerste renders van de iPhone 14 zijn verschenen. Volgens deze plaatjes krijgt dé iPhone van 2022 geen notch, een vernieuwd design dat is geïnspireerd op eerdere Apple-smartphones en ‘platte’ camera’s.

Lees verder na de advertentie.

Eerste iPhone 14-renders laten geen notch zien

Jon Prosser heeft een video van de vermeende iPhone 14 online gezet. De bekende geruchtenverspreider claimt beelden van de iPhone 14 Pro Max te hebben gezien. Op basis hiervan heeft hij renders (computeranimaties) van het toestel laten maken, om zo zijn bron te beschermen.

De meest opvallende wijziging heeft met de notch te maken. Deze scherminkeping is al jaren op de iPhone aanwezig, maar zou in 2022 met pensioen gaan. Uit de beelden van Prosser blijkt dat de iPhone 14 geen inkeping meer zou hebben, maar een gaatje in het scherm. Hierin zit onder meer de selfiecamera verwerkt.

‘Dikkere behuizing van titanium’

Ook het verdere design schijnt op de schop te gaan. Prosser claimt namelijk dat de iPhone 14 een behuizing van titanium heeft. Dit is een relatief sterk materiaal dat moeilijk kapot te krijgen is. Huidige iPhones zijn van aluminium en roestvrij staal gemaakt.

Verder claimt Prosser dat de iPhone van volgend jaar een dikkere behuizing krijgt. Hierdoor kunnen de camera’s op de achterkant in het toestel verwerkt worden en steken ze niet langer uit ten opzichte van de behuizing, zoals nu het geval is. Hierdoor krassen de lenzen mogelijk minder snel wanneer je het toestel op tafel legt.

De grootste kanttekening bij de eerste iPhone 14-renders heeft met tijd te maken. Het duurt nog ruim een jaar voordat Apple het toestel officieel gaat aankondigen. Prosser waarschuwt daarom dat er mogelijk nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Op naar de iPhone 13

De iPhone 14 laat dus nog wel even op zich wachten, maar dat geldt niet voor de iPhone 13. Dat toestel wordt aankomende dinsdag gepresenteerd tijdens een speciale livestream. Het evenement begint om 19:00 uur Nederlandse tijd.

Tijdens deze avond presenteert Apple naar verluidt ook de iPad 2021, AirPods 3 en Apple Watch Series 7. iPhoned geeft dit jaar de opvolger van de iPhone 12 Pro weg. In onderstaand artikel zie je hoe je meedoet.

Lees verder: iPhone 13 Pro winactie: doe mee en win de beste iPhone van 2021