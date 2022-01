‘iPhone 14 Pro krijgt pilvormig gat voor selfiecamera’

Apple lijkt de beruchte notch langzaam vaarwel te zeggen. Een bekende lekker beweert dat de iPhone 14 Pro een pilvormig gat krijgt voor de selfiecamera. De sensoren voor Face ID zouden achter het scherm verdwijnen.

‘Selfiecamera in pilvormig gat op iPhone 14 Pro’

De notch van de iPhone 13-modellen is iets kleiner dan de inkeping van de iPhone 12-serie, maar daar merk je in het gebruik weinig van. Dit jaar zou Apple een veel grotere stap willen zetten. De betrouwbare insider Dylandkt schrijft dat de iPhone 14 Pro de selfiecamera verstopt in een pilvormig gat. De sensoren voor Face ID verdwijnen vervolgens achter het scherm. Dat zou geen negatieve invloed hebben op de werking van de gezichtsherkenning.

We lazen eerder geruchten dat de iPhone 14 Pro een zogenaand ‘punch hole’-design krijgt. Veel Android-telefoons hebben al een dergelijk gaatje in het scherm. Apple kiest volgens Dylandkt dus voor een iets ander ontwerp.

De ‘normale’ iPhone 14 behoudt mogelijk de notch

Het is niet bekend of de pilvorm een functionele reden heeft. Mogelijk wil Apple de iPhones simpelweg herkenbaar houden. Met een rond gaatje voor de selfiecamera zou de iPhone 14 Pro sterk lijken op tientallen Android-smartphones. Overigens lijkt de kans groot dat de gewone iPhone 14-modellen de iconische notch behouden.

Meer over de iPhone 14

Apple onthult de iPhone 14-serie pas in september. Toch denken we inmiddels al aardig wat te weten over de nieuwe modellen. De iPhone 14 en iPhone 14 Pro krijgen waarschijnlijk een 6,1 inch-scherm. De iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max beschikken over een 6,7 inch-display. Apple brengt vermoedelijk dus geen ‘Mini’-model meer uit.

Daarnaast krijgen de iPhone 14 Pro-modellen mogelijk een 48 megapixel-camera. Daarmee moet je betere foto’s schieten. Ook maakt die hogere resolutie 8K-video mogelijk.

