iPhone 14 batterij: hoelang gaat de accu mee?

Het is een van de grote vernieuwingen van de iPhone 14: de accu! En hij is een stuk beter. Maar hoe lang gaat de batterij van de iPhone 14 mee?

iPhone 14 batterij: welke iPhone heeft de beste accuduur?

Deze week heeft Apple eindelijk de nieuwste smartphone aangekondigd: de iPhone 14! Er zijn maar liefst vier modellen op de markt gekomen met veel onderlinge verschillen. Zo is bij elke versie de batterijduur anders. Rest alleen nog de vraag: welke iPhone 14-batterij gaat het langst mee?

Zo lang gaat de accu in de iPhone 14-modellen mee

Volgens Apple gaat elke iPhone 14-batterij (meer dan) een hele dag mee. Apple zegt zelfs dat de nieuwe iPhone 14 Plus de beste batterijduur ooit van een standaard-iPhone heeft. Apple geeft de accuduur (onder andere) aan met het aantal uur dat je video’s kunt afspelen.

iPhone 14 : 20 uur

: 20 uur iPhone 14 Plus : 26 uur

: 26 uur iPhone 14 Pro : 23 uur

: 23 uur iPhone 14 Pro Max: 29 uur

Bij de iPhone 14, iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max kun je één uur langer video’s kijken ten opzichte van de voorgangers. Als je alleen naar deze gegevens kijkt heeft de iPhone 14 Pro Max de beste accuduur. Maar daar betaal je dan ook het meeste voor.

Opvallend is dat bij het luisteren van muziek de iPhone 14 Plus weer wat langer meegaat. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het ProMotion-scherm van de Pro Max. Die kan de ververssingsnelheid van het scherm aanpassen zodat de iPhone minder stroom verbruikt. Vandaar dat je met het kijken van video’s op de iPhone 14 Pro Max relatief langer met de accu doet dan bij het luisteren naar audio.

iPhone 14 Plus: langste batterijduur ooit

Ook de iPhone 14 Plus is een van de grote winnaars. Op papier gaat de accu in dit toestel 7 uur langer mee dan de iPhone 13. Maar de iPhone 13 heeft geen ‘Plus’-model, dus moeten we een vergelijking maken met de standaard iPhone 13. Hoe goed de batterij in de iPhone 14 Plus daadwerkelijk is, gaan we straks in onze reviews zien.

Is je batterij van de iPhone 14 dan na een dag toch leeg? Je laadt de iPhone 14 weer razendsnel op met een snellader (minimaal 20 Watt). Daarmee is je iPhone binnen 30 minuten weer voor de helft opgeladen.

iPhone 14 Plus of iPhone 14 Pro Max kopen

Voor de beste verhouding tussen prijs en batterijduur moet je dus bij de (relatief) goedkope iPhone 14 Plus zijn. Voor de beste batterij is de iPhone 14 Pro Max het toestel dat je moet hebben. Tenminste, als je veel video’s op je iPhone kijkt. Voor het afspelen van audio is de batterijduur van de iPhone 14 Plus weer beter. Snap jij het nog?

