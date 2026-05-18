De iPhone 18 Pro komt eraan: voor deze 3 features wil je upgraden

De iPhone 18 Pro verschijnt dit najaar en heeft drie features die ervoor zorgen dat je waarschijnlijk direct wilt overstappen. Dit zijn ze.

Overweeg je al om dit najaar over te stappen naar de iPhone 18 Pro, dan zorgen deze drie nieuwe features er waarschijnlijk voor dat je dat ook daadwerkelijk gaat doen. We zetten ze voor je op een rij.

1. Verbeterde camera

Mark Gurman van Bloomberg zei onlangs dat de iPhone 18 Pro een aantal van de grootste hardware-upgrades voor de camera in de geschiedenis van de iPhone krijgt. De geruchten wijzen tot nu toe op ten minste een paar specifieke features voor de camera van de iPhone 18 Pro:

Hoofdcamera met variabel diafragma.

Telelens met groter diafragma.

Vernieuwde cameraknop.

Het variabele diafragma is misschien wel de belangrijkste vernieuwing. Naar verwachting kunnen gebruikers hiermee de scherptediepte precies afstemmen op het soort foto dat ze maken. Een groter diafragma voor de telelens zorgt voor betere prestaties bij weinig licht wanneer je de 4x en 8x zoom gebruikt.

2. Beste batterijduur ooit

De iPhone 17 Pro heeft al een indrukwekkende batterijduur, maar volgens geruchten zou Apple de batterijduur van de iPhone 18 Pro nog verder willen verlengen door middel van een drietal features:

Een grotere batterij.

Een hogere energie-efficiëntie dankzij de A20 Pro-chip.

Het energiezuinigere C2-modem.

Volgens een eerder gerucht krijgt de iPhone 18 Pro Max een iets grotere batterij. Maar de batterijduur zou ook moeten profiteren van het 2nm-proces van de A20 Pro-chip en de overstap van een Qualcomm 5G-modem naar een door Apple ontworpen C2-modem. Dit alles zorgt ervoor dat de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max de beste batterijduur ooit op een iPhone krijgen.

3. Vernieuwd design

De geschiedenis leert dat wanneer een iPhone er elk jaar duidelijk anders uitziet, dit de verkoop ten goede komt. En hoewel de iPhone 18 Pro waarschijnlijk grotendeels op zijn voorganger lijkt, verwachten we toch drie opvallende ontwerpvernieuwingen.

Apple zal de populaire kleur Kosmisch Oranje van de iPhone 17 Pro waarschijnlijk opvolgen met een nieuwe unieke kleur. Volgens geruchten gaat het om een mix van bordeauxrood, koffie en dieppaars. Een andere feature is dat de iPhone 17 Pro dit jaar mogelijk ook een versie in Spacegrijs/Zwart krijgt. Dat zou wel eens een hit zou kunnen worden omdat de iPhone 17 Pro zo’n optie niet had.

De iPhone 18 Pro onderscheidt zich ook van zijn voorganger met een feature die ervoor zorgt dat de kleur van het glas aan de achterzijde beter is afgestemd op het aluminium. Op die manier vloeien de twee afwerkingen naadloos in elkaar over en hebben ze niet langer een tweekleurig uiterlijk.

Ten slotte zal het Dynamic Island van de iPhone 18 Pro waarschijnlijk met zo’n 35 procent krimpen. Hierdoor krijgt de nieuwe iPhone meer bruikbaar schermoppervlak dan eerdere modellen.

