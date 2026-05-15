iPadOS 27 ondersteuning: krijgt jouw iPad de grootste update van 2026?

Dit jaar is iPadOS 27 de belangrijke update voor de iPad, maar kan jouw toestel nog wel bijwerken? Deze iPads hebben waarschijnlijk ondersteuning voor iPadOS 27!

Apple werkt aan een grote update voor de iPad! Dit jaar is iPadOS 27 de belangrijkste softwareversie voor de iPad, maar helaas hebben niet alle modellen ondersteuning voor de update. Een aantal iPads blijft steken op iPadOS 26, de grootste software-update van afgelopen jaar. Ben je benieuwd of jouw iPad nog wel kan updaten naar iPadOS 27? Deze iPads hebben volgens geruchten ondersteuning voor de nieuwe softwareversie:

Als de geruchten kloppen vallen dit jaar vier iPads af bij de release van iPadOS 27. De iPad mini 2019 (vijfde generatie), iPad 2020 (achtste generatie), iPad Air 2019 (derde generatie) en iPad Pro 2018 (derde generatie) blijven hangen op iPadOS 26. Deze toestellen krijgen de komende jaren wel nog beveiligingsupdates, maar worden niet meer uitgebreid met nieuwe functies. Heb je nog één van deze toestellen? Dan wordt het binnenkort dus tijd voor een nieuwe iPad.

Nieuwe functies

Helaas hebben niet alle iPads ondersteuning voor iPadOS 27, waardoor die toestellen veel nieuwe functies moeten missen. Volgens geruchten werkt Apple een een hele belangrijke verbetering voor de iPad, want Siri wordt veel slimmer in iPadOS 27. Apple heeft Siri 2.0 al in 2024 aangekondigd, maar de verbeterde spraakassistent is nog steeds niet beschikbaar. Daar moet iPadOS 27 verandering in brengen, want Siri functioneert straks als een volwaardige chatbot.

Verder komt Apple Intelligence naar meer applicaties in iPadOS 27. Het is de verwachting dat de Foto’s-app wordt uitgebreid met meer slimme functies. Die features moeten het bewerken van afbeeldingen veel eenvoudiger maken. Dit geldt helaas niet voor alle iPads met ondersteuning voor iPadOS 27, alle slimme functies komen alleen naar modellen die werken met Apple Intelligence. Dat zijn iPads met een M1-chip of A17 Pro-chip en nieuwer.

Release van iPadOS 27

Apple focust naar verluidt verder vooral op het verbeteren van de bestaande software. Dat is geen verrassing, omdat iPadOS 26 de grootste update in jaren was. Apple heeft tijd nodig om de software stabieler en efficiënter te maken, dat volgens geruchten in iPadOS 27 gebeurt. We hoeven niet lang meer te wachten op de update, want Apple presenteert de belangrijkste softwareversies van 2026 al volgende maand.

De WWDC 2026 begint op maandag 8 juni 2026. Die dag onthult Apple alle nieuwe functies van iPadOS 27 én welke iPads ondersteuning hebben voor de update. De definitieve update laat wel nog even op zich wachten, pas in september kun je iPadOS 27 installeren.