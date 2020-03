Apple heeft zojuist aangekondigd dat iOS 13.4 en iPadOS 13.4 op 24 maart verschijnen. De grootste verbeteringen zijn de trackpad-ondersteuning voor iPads en Apple CarKey voor de iPhone en Apple Watch.



iOS 13.4 en iPadOS 13.4 vanaf 24 maart te installeren

Vandaag werd bekend dat de nieuwste update er bijna aankomt. Op 24 maart rolt de nieuwe iOS 13.4-update uit naar de meeste nieuwe modellen iPhones en iPads. Eén van de grootste verbeteringen is de ondersteuning van een trackpad voor iPads.

iPad OS 13.4

De update komt naar de iPad Pro, iPad Air 2, iPad vijfde generatie, iPad mini 4 en alle nieuwere iPad-modellen. iPadOS 13.4 introduceert onder andere trackpad-ondersteuning voor iPads. Daardoor wordt de verwachte Magic Keyboard compatibel met alle iPads die iPadOS 13.4 draaien.

Het bedrijf uit Cupertino heeft bevestigd dat alle iPads met iPadOS 13.4 een muis ondersteunen. Het is dan mogelijk om een Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 of een externe muis via bluetooth of usb te gebruiken voor je iPad. We zullen nog wel even op de Magic Keyboard moeten wachten, want dit toetsenbord wordt pas in mei gelanceerd. De precieze datum is nog onbekend.

iOS 13.4

Behalve een vernieuwde takenbalk voor de Mail-app en de functie om iCloud-mappen te delen, voegt iOS 13.4 nieuwe functies aan CarPlay toe. Hiermee heb je bijvoorbeeld de optie om telefoongesprekken aan te nemen in apps van derden.

De beste functie is ongetwijfeld CarKey. Met deze api is het vanaf iOS 13.4 gebruik je een iPhone of Apple Watch als autosleutel. Dit gebeurt door middel van nfc. De digitale sleutel kan ook gemakkelijk via de Wallet-app met familieleden worden gedeeld.

Meer weten?

Eerder kwam de bèta van iOS 13.4 al uit. Daardoor konden we precies zien welke verbeteringen we kunnen verwachten. Wil je weten welke dit allemaal zijn? Lees dan ons artikel over kleine en grotere verbeteringen in iOS 13.4. Het was niet de enige aankondiging van Apple vandaag. Ook werd de iPad Pro 2020 gelanceerd en de MacBook Air 2020.

