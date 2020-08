Overzicht: Op deze iPhones kun je de corona-app installeren

Om de Nederlandse corona-app CoronaMelder te gebruiken, heb je een iPhone nodig die op iOS 13.5 of nieuwer draait. Waarom is dat zo en welke iPhones ondersteunen daarmee de corona-app?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone ondersteuning Corona-app

De Nederlandse corona-app komt eraan. Hij staat zelfs al in de App Store en is in meerdere regio’s te gebruiken, maar vanaf 1 september zou hij ook landelijk geactiveerd worden. Maar CoronaMelder kun je niet zomaar op iedere iPhone zetten. Je hebt minstens iOS 13.5 nodig, een softwareversie die op veel, maar niet alle iPhones draait.

Daarom hebben we in dit artikel een overzichtelijk lijstje gemaakt met daarin alle iPhones waarop je CoronaMelder kunt installeren en gebruiken. Deze zijn als volgt.

Deze iPhones ondersteunen de CoronaMelder-app

Dat betekent dus dat je een iPhone 6S of nieuwer nodig hebt om de app te gebruiken. De kritiek die op social media verscheen dat ‘alleen nieuwe smartphones’ de app ondersteunen klopt dus niet helemaal. De iPhone 6S verscheen in 2015, dus alle iPhones die de afgelopen vijf jaar zijn verschenen komen in aanmerking voor de app.

Heb je een iPhone 6 of ouder, dan kun je CoronaMelder wel uit de App Store downloaden, maar bezit je smartphone niet de benodigde software. Dat zit zo.

Waarom heb je iOS 13.5 nodig om de corona-app te gebruiken?

De corona-app werkt op zijn best als zoveel mogelijk mensen ‘m geïnstalleerd hebben. Dan kunnen er immers zoveel mogelijk mensen gewaarschuwd worden als iemand besmet blijkt te zijn. Waarom heb je dan een relatief nieuwe iOS-versie nodig om de app te gebruiken?

Zoals de makers van CoronaMelder zelf ook al zeggen, heeft dit alles te maken met de software die Apple en Google speciaal gemaakt hebben om corona-apps goed te laten werken. Deze software bevat aanpassingen voor de manier waarop bluetooth werkt, zodat de apps hun werk kunnen doen. Oudere versies van iOS kunnen deze software niet draaien, waardoor ze buiten de boot vallen.

Wil je meer weten over de CoronaMelder-app? In onderstaande video leggen we in begrijpelijke taal uit hoe de app werkt, hoe het zit met je privacy en nog veel meer.

CoronaMelder Rijksoverheid 8,8 (52 reviews) Gratis via App Store