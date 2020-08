Apple heeft een drietal tussentijdse updates uitgebracht voor de iPhone, iPad en Mac. Toch kunnen we aanraden om zowel macOS Catalina 10.15.6 als iOS 13.6.1 snel te downloaden.

iOS 13.6.1 downloaden: nu beschikbaar

Terwijl de release van iOS 14 langzaam maar zeker dichterbij kruipt, brengt Apple nog een kleine aanpassing uit voor iOS 13. In het document dat Apple met de update uitbracht, is te lezen wat er allemaal wordt aangepast. Zowel iOS 13.6.1 als iPadOS 13.6.1 lossen een aantal bugs op.

Ten eerste is de bug waardoor sommige iPhones een groene waas over hun scherm krijgen vanaf nu verleden tijd. Dit zou volgens Apple aan een ‘hitteprobleem’ gelegen hebben. Daarnaast is de Exposure Notification-software bijgewerkt; dit is de software die landen kunnen gebruiken voor hun corona-apps. Een bug in deze software zorgde ervoor dat deze plots uitgeschakeld kon worden.

Tot slot lost de update een bug op waardoor sommige bestanden niet automatisch verwijderd worden als je opslagruimte bijna vol is. Deze functie kun je handmatig aan- en uitzetten in de Instellingen-app en werkt nu weer naar behoren.

Zo kun je iPadOS en iOS 13.6.1 downloaden

Je kunt iOS 13.6.1 en iPadOS 13.6.1 als volgt downloaden: Zorg dat je apparaat minstens voor 50 procent is opgeladen of aan het stopcontact hangt; Open de Instellingen-app en ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘Software-update’ en volg de stappen op het scherm.

macOS 10.15.6 ook te downloaden

Mac-eigenaren hoeven zich niet buitengesloten te voelen: ook voor de MacBook en iMac staat er een tussentijdse update klaar voor macOS Catalina. Deze heeft hetzelfde versienummer als de vorige update, wat het misschien wat verwarrend maakt.

Met de nieuwste versie worden specifieke problemen voor de zojuist verschenen iMac 2020 aangepakt. Zo is een specifieke bug waardoor het scherm wazig bleef na de slaapstand nu verleden tijd.

Daarnaast zijn er fouten in de software weggepoetst die opdoken als je ‘virtualization-apps’ gebruikt. Dit zijn apps als VMware en VirtualBox, waarmee je een softwaresysteem over macOS laat draaien. Je kunt macOS 10.15.6 als volgt downloaden.

macOS 10.15.6 downloaden gaat als volgt

Klik op het Apple-icoontje in de linker bovenhoek van je scherm; Klik op ‘Over deze Mac’; Klik op ‘Software-update’; Er wordt nu naar een update gezocht, zodra versie 10.15.6 verschijnen kun je hem met een druk op de knop installeren.

Met macOS Big Sur en iOS 14 in aantocht zullen dit waarschijnlijk één van de laatste updates zijn voor iOS 13 en macOS Catalina. De updates introduceren een groot aantal verbeteringen en moeten dit najaar verschijnen. In onze uitgebreide overzichten lees je er alles over.