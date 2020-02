iOS 13.4-functies: de 8 kleine en grotere verbeteringen op een rij

Nu de eerste bèta van iOS 13.4 beschikbaar is, weten we precies welke verbeteringen we straks op onze iPhone en iPad kunnen installeren.



iOS 13.4-functies

Zoals je al op iPhoned kon lezen, belooft iOS 13.4 weer een middelgrote update te worden, die een aantal interessante nieuwe functies toevoegt. Daarnaast zijn er echter een vijftal kleinere aanpassingen die het vermelden waard zijn. In dit overzicht met iOS 13.4-functies zetten we alle verbeteringen op een rijtje.

1. Negen nieuwe Memoji stickers

De toevoeging van Memoji stickers is één van de populairste iOS 13-verbeteringen. Goed nieuws dus dat versie 13.4 negen gloednieuwe gezichtjes toevoegt om uit te kiezen. Deze nieuwe emoties zijn beschikbaar voor alle beschikbare Memoji en bevatten onder meer een Memoji achter een MacBook, eentje met een toeter in zijn mond en een die met zijn ogen rolt. In onderstaande tip leggen we stap voor stap uit hoe je deze stickers maakt en gebruikt.

2. iCloud-folders delen

Oorspronkelijk was deze functie bedoeld voor iOS 13 in september, maar Apple bleek tegen de nodige problemen aan te lopen. Daarom komt met iOS 13.4 pas de mogelijkheid beschikbaar om in de Bestanden-app volledige iCloud-folders met mensen te delen. Handig voor werk- of schoolprojecten, want in een gedeelde folder kunnen alle deelnemers de wijzigingen en aangepaste bestanden zien en gebruiken.

3. Nieuwe toolbar in de Mail-app

In de categorie ‘beter laat dan nooit’: de standaard Mail-app die op je iPhone staat, heeft eindelijk de verwijderknop verder uit de buurt gezet van de reactieknop. Goed nieuws, want iOS 13 zette de verwijderknop op de plek waar in iOS 12 de reactieknop zat.

Veel gebruikers hebben daardoor lange tijd per ongeluk mails verwijderd omdat ze eigenlijk een reactie wilden sturen. In versie 13.4 is de toolbar aangevuld met een knop voor folders en berichten die je als belangrijk gemarkeerd hebt.

4. Aangepaste locatiemeldingen

Na klachten van ontwikkelaars gaat Apple de manier aanpassen waarop een melding verschijnt als een app je locatie gebruikt. Apple zou de melding sneller willen laten zien en niet als je de app al een tijdje gebruikt. Hoe dit precies eruit gaat zien, is nog even afwachten.

5. CarPlay en CarKey

CarPlay voegt nieuwe opties toe om telefoongesprekken aan te nemen in apps van derden, maar de meest indrukwekkende toevoeging is ongetwijfeld CarKey. Deze api maakt het voor auto’s met nfc mogelijk om je iPhone of Apple Watch als autosleutel te gebruiken. Deze digitale sleutel kan ook via de Wallet-app met familieleden worden gedeeld.

6. Universele app-aankopen

Een andere grote aanpassing is de introductie van universele app-aankopen. Ontwikkelaars kunnen er nu voor kiezen om apps die zowel op iOS als macOS werken universeel te maken. Als jij een app dan voor je iPhone koopt, hoef je hem nog nogmaals aan te schaffen om hem op je Mac te gebruiken. Het hangt van de ontwikkelaar af of deze optie gebruikt wordt, maar het is in ieder geval fijn dat de optie er is.

7. Nieuwe toetsenbord-opties voor iPads

Goed nieuws voor mensen die hun iPad dankzij iPadOS steeds meer als een laptop gebruiken. De iOS 13.4-update voegt namelijk nieuwe shortcuts toe voor het toetsenbord, waarmee je tussen tabbladen kunt schakelen, zoeken, albums kunt maken en foto’s kunt verwijderen, dupliceren en bewerken. Daarnaast lijkt de optie toegevoegd te worden om zelf de knoppen van een extern toetsenbord in te stellen.

8. Shazam in Siri Shortcuts

Fan van Siri Shortcuts? Goed nieuws: vanaf iOS 13.4 kun je ook Shazam-functies gebruiken in de opdrachten die je maakt. Zo kun je de app automatisch naar een nummer laten luisteren als jij een andere functie activeert.

