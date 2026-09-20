AirPods 5 verschillen: waarom duurder in dit geval véél beter is

De AirPods 5 zijn beschikbaar in twee uitvoeringen, maar welke moet je kiezen? Dit zijn de verschillen tussen de twee versies van de AirPods 5!

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AirPods 5

Apple heeft de nieuwe generatie van de AirPods aangekondigd! De AirPods 5 zijn sinds woensdag 9 september 2026 beschikbaar en hebben een grote update gekregen. De reguliere AirPods komen voor het eerst standaard met actieve ruisonderdrukking. Dat is een grote verbetering, want die functie was voorheen exclusief voor de duurdere AirPods Pro. In 2024 kwam ruisonderdrukking wel naar de AirPods 4, maar moest je bijbetalen voor de geavanceerde feature.

Bij de AirPods 5 komt actieve ruisonderdrukking voor het eerst standaard beschikbaar bij de oortjes. Voor slechts € 148,95 haal je in 2026 AirPods in huis met ruisonderdrukking. Toch is dit niet de enige variant van de AirPods 5, want Apple heeft dit jaar opnieuw twee versies van de reguliere AirPods uitgebracht. Beide uitvoeringen komen met ruisonderdrukking, dus wat zijn verder de verschillen tussen de AirPods 5?

Verschillen bij AirPods 5

Apple heeft de AirPods 5 in twee versies uitgebracht, zoals het bedrijf twee jaar geleden ook deed bij de AirPods 4. De verschillen tussen de twee uitvoeringen van de AirPods 5 zijn relatief klein. Het belangrijkste verschil is terug te zien bij het oplaaddoosje van de oortjes, want de duurdere variant heeft ondersteuning voor draadloos opladen. Zo kun je de oplader van je Apple Watch of een andere draadloze lader gebruiken om je AirPods weer van stroom te voorzien.

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Dat is niet het enige verschil, want de duurdere variant van de AirPods 5 beschikken over touch-bediening. Dat betekent dat je het volume van de audio kunt regelen via de steeltjes van de AirPods. Deze functie was lange tijd exclusief voor de AirPods Pro, maar komt nu ook naar de reguliere AirPods. Bij het instapmodel van de AirPods 5 heb je een iPhone nodig om het volume van de audio aan te passen. Dit zijn de overige verschillen tussen de AirPods 5:

Onderdeel AirPods 5 AirPods 5 Prijs 149 euro 169 euro Draadloos opladen Nee Ja Bediening Drukbediening Touch-bediening Speaker in oplaadcase Nee Ja Accuduur 4 uur

20 uur met oplaadcase 5 uur

22 uur met oplaadcase

AirPods 5 kopen

Voor het instapmodel van de AirPods 5 betaal je 149 euro, voor slechts 20 euro meer heb je de duurdere uitvoering met een aantal voordelen. Bij laatstgenoemde krijg je een geavanceerdere oplaadcase die niet alleen draadloos kan opladen, maar ook over een speaker beschikt. Dat is vooral handig als je de AirPods kwijt bent, met behulp van de Zoek mijn-app kun je een geluid afspelen via de speakers van de oplaadcase.

Vind je de accuduur van je AirPods belangrijk? Dan heeft de duurdere variant van de AirPods 5 ook een voordeel, want je doet een uur langer met de oortjes. In combinatie met de oplaadcase is dat zelfs twee uur langer. Voor de duurdere AirPods betaal je slechts 20 euro meer, maar daar krijg je véél extra functies voor. Apple heeft de AirPods 5 uitgebracht op woensdag 9 september, sindsdien kun je de nieuwe oortjes bestellen. Bekijk hier waar je de AirPods 5 direct in huis haalt:

AirPods 5