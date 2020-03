MacBook Air 2020 officieel: nieuwe instap-Mac met beter toetsenbord

Apple heeft zojuist een gloednieuwe MacBook Air gepresenteerd. De nieuwe laptop heeft als belangrijkste verbetering een nieuw en betrouwbaarder toetsenbord.



MacBook Air 2020 officieel

Dankzij meerdere geruchten wisten we al dat er spoedig een nieuwe MacBook Air zou verschijnen. Deze heeft Apple zojuist met een persbericht officieel onthuld. De nieuwe MacBook Air 2020 heeft hetzelfde design als de Air van vorig jaar, met als grote verschil het nieuwe toetsenbord. Apple noemt dit het ‘Magic Keyboard’.

De tijd van het kwetsbare en geplaagde vlindertoetsenbord lijkt voorgoed voorbij te zijn. Net als de 16 inch-MacBook Pro die eind vorig jaar verscheen, is deze nieuwe Air uitgerust met het nieuwe schaartoetsenbord. Deze toetsen gebruiken een schaarmechanisme dat een stuk robuuster en betrouwbaarder is. Dat zorgt er bovendien voor dat je de knoppen weer wat verder kunt indrukken, wat het typen net wat makkelijker en fijner maakt.

Betere prestaties dankzij nieuwe chips

De nieuwe MacBook Air is volgens Apple twee keer zo snel dan zijn voorganger, wat komt door de nieuwe tiende generatie Intel-processor. Het gaat om een 1,2 Ghz-quadcore Core i7-chip. Ook beschikt de nieuwe Air over een Intel Iris Plus Graphics-chip voor grafische prestaties, waarmee de MacBook Air geschikter is om games te spelen en video’s op te bewerken.

De MacBook Air (2020) heeft verder een 13 inch-Retina-scherm, dat – zoals we van Apple-laptops gewend zijn – voor lekker scherpe beelden zorgt. Ook heeft het apparaat standaard twee keer zoveel opslagruimte als zijn voorganger: 256GB in plaats van 128GB. Ook is er een versie met 512GB aan opslagruimte verkrijgbaar.

Verder beschikt de nieuwe Air 2020 over stereospeakers voor beter geluid, een Touch ID-vingerafdrukscanner om de laptop veilig te ontgrendelen. Tot slot is het voor het eerst mogelijk om 6K-displays op een MacBook Air aan te sluiten.

MacBook Air 2020 prijzen en release

De MacBook Air 2020 heeft een adviesprijs van 1199 euro, waarin het gaat om het model met 256GB aan opslagruimte. Kies je voor de 512GB-variant, dan betaal je 1499 euro. Het apparaat is vanaf vandaag te bestellen. De Apple Store geeft aan dat de laptop dan tussen 6 en 15 april wordt geleverd.

