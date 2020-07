Apple heeft de iOS 13.6-update officieel uitgebracht voor zijn iPhones. Ook iPadOS 13.6, watchOS 6.2.8, macOS Catalina 10.15.6, tvOS 13.4.8 en iOS 12.4.8 zijn vanaf nu te downloaden.

iOS 13.6 en iPadOS 13.6 downloaden

De updates voor iOS en iPadOS zijn vrijgegeven en zijn binnenkort beschikbaar voor alle gebruikers. Je kunt iOS 13.6 en iPadOS 13.6 downloaden bij ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’.

De update komt met een aantal nieuwe functies, waarbij de nieuwe automatische update-optie het relevantst is voor de de meeste gebruikers. Je iPhone of iPad geeft je nu de keuze om automatisch software-updates te downloaden of niet. Daarnaast kun je ervoor kiezen om updates vanzelf te laten installeren in de nacht.

iOS 13.6 biedt ook ondersteuning voor CarKey, een functie die beschikbaar is voor zowel iOS 13 als iOS 14. CarKey zorgt ervoor dat je een ​​‌iPhone‌ of Apple Watch kan gebruiken om een ​​auto met nfc-ondersteuning te ontgrendelen. De functie werkt momenteel voor een beperkt aantal auto’s, waaronder veel nieuwe BMW’s.

In de Gezondheid-app is er een nieuw Symptomen-onderdeel waarmee gebruikers kenmerken van verschillende ziekten kunnen toevoegen. Hierbij kunnen ze kiezen uit opties zoals pijn in het lichaam en spieren, veranderingen in eetlust, hoesten, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en meer.

Voor de ‌Apple News‌-app voegt iOS 13.6 een functie toe die bijhoudt waar je bent gebleven in een artikel, voor wanneer je de app tussendoor afsluit. Daarnaast krijgt Apple News Plus er een nieuwe functie bij, waardoor je iPhone of iPad nu ook nieuwsberichten gaat voorlezen.

Apple watchOS 6.2.8 downloaden

Apple heeft ook watchOS 6.2.8 uitgebracht, de tiende update van watchOS 6 dat op moderne Apple Watch-modellen draait. WatchOS 6.2.8 komt een maand na de lancering van watchOS 6.2.6, wat slechts een beveiligingsupdate was.

WatchOS 6.2.8 introduceert net als iOS en iPadOS 13.6 de nieuwe CarKey-functionaliteit. Hierdoor kun je jouw auto openmaken met slechts je horloge. Naast deze nieuwe mogelijkheid blijft de software voor de rest onveranderd.

WatchOS 6.2.8 installeren op je Apple Watch in 5 stappen:

Plaats je Apple Watch op de oplader in de buurt van je iPhone; Open de Watch-app op je iPhone; Tik op Algemeen; Kies ‘software-update’; Wacht tot de update in beeld verschijnt en begin met downloaden.

Verder staan er ook nog twee andere updates klaar voor Apple TV en HomePod. Gebruikers kunnen nu updaten naar tvOS 13.4.8 en HomePod 13.4.8. Tot slot staat er ook een update naar macOS Catalina 10.15.6 klaar, en iOS 12.4.8 voor oudere iPhones en iPads.

