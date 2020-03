We hebben er lang op moeten wachten, maar de iPad Pro 2020 is eindelijk hier. De nieuwste high-end tablet van Apple gooit het over een andere boeg: voor het eerst krijgt de iPad een toetsenbord dat een trackpad heeft, net zoals de MacBook. Hier lees je er alles over.



iPad Pro 2020 officieel

Het heeft even geduurd sinds de release van de eerste iPad Pro in 2018, maar de langverwachte opvolger is eindelijk hier: de iPad Pro 2020. Zojuist heeft Apple met een persbericht de nieuwe tablet officieel onthuld, tegelijk met een gloednieuwe MacBook Air.

Het eerste wat daarbij opvalt is het Magic Keyboard. Deze heeft voor het eerst een trackpad, een enorme verandering voor de iPad. In een klap brengt Apple de Mac en iPad dichter bij elkaar dan ooit. De iPadOS 13.4-update (die op 24 maart verschijnt) voegt uitgebreide trackpad-ondersteuning toe, zodat je met een cursor op het scherm apps kunt kiezen en het apparaat kunt bedienen. Het nieuwe Magic Keyboard ondersteunt naast de iPad Pro 2020 ook de iPad Pro 2018.

Dubbele cameralens met dieptesensor

Een andere grote verbetering zien we terug op de achterkant van de tablet. De iPad Pro 2020 heeft een dubbele cameralens gekregen, net zoals de iPhone 11. Dankzij de extra toegevoegde ultra groothoekcamera kun je grote gebieden vastleggen.

Daarnaast is er een LiDAR-sensor aanwezig, een nieuwe sensor waarmee je de diepte kunt meten. Een belangrijke verbetering die onder meer portretfoto’s en augmented reality verbetert. Nu we zeker weten dat deze sensor in de iPad Pro 2020 zit, kan het haast niet anders dat de iPhone 12 Pro er eind dit jaar ook een krijgt.

De nieuwe iPad Pro heeft voor de rest hetzelfde design als zijn voorganger, met een usb-c aansluiting en Face ID. De tablet is ook weer in twee formaten beschikbaar: 11- en 12,9 inch. De nieuwe A12Z-processor waar de tablet op draait is een compleet nieuwe chip, die speciaal door Apple ontworpen is voor de iPad. Het is nog te vroeg om iets zinnigs te kunnen zeggen over de prestaties, al is de chip die in de iPad Pro 2018 zit nog steeds razendsnel.

iPad Pro 2020 prijs en release

De iPad Pro 2020 is per direct te bestellen via de online Apple Store. De eerste exemplaren worden vervolgens op 25 maart geleverd. Het nieuwe Magic Keyboard laat nog langer op zich wachten, die verschijnt in mei. De Europese prijs is nog niet bekend, maar afgaand op de Amerikaanse prijs zal dit toetsenbord waarschijnlijk rond de 300 euro gaan kosten. De prijzen van de twee nieuwe iPads zijn als volgt:

iPad Pro 11 inch : vanaf 899 euro met 128GB intern geheugen

: vanaf 899 euro met 128GB intern geheugen iPad Pro 12,9 inch: vanaf 1119 euro met 128GB intern geheugen