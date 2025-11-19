Dit heb je nodig om je Apple Watch zo snel als mogelijk op te laden

Hoe nieuwer je Apple Watch, hoe meer snel laden vanzelf gaat. We laten zien hoe je jouw Apple Watch zo snel als mogelijk kunt opladen.
Lees verder na de advertentie.
Apple Watch zo snel als mogelijk opladen
Ondersteuning voor snel laden is een van de handigste vernieuwingen van de nieuwste Apple Watch-modellen. Hierdoor kun je de batterij van je Apple Watch veel sneller opladen dan voorheen. De toppers zijn wat dat betreft de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3. We laten zien wat je nodig hebt om ook oudere modellen zo snel als mogelijk op te laden. Snel opladen wordt ondersteund op de volgende Apple Watch-modellen:
- Apple Watch Series 7: 0-80 procent in 45 minuten
- Apple Watch Series 8: 0-80 procent in 45 minuten
- Apple Watch Series 9: 0-80 procent in 45 minuten
- Apple Watch Series 10: 0-80 procent in 30 minuten
- Apple Watch Series 11: 0-80 procent in 30 minuten
- Apple Watch Ultra: 0-80 procent in een uur
- Apple Watch Ultra 2: 0-80 procent in een uur
- Apple Watch Ultra 3: 0-80 procent in 45 minuten
Apple heeft een supportpagina met gedetailleerde informatie over snel laden met de Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra, Apple Watch Ultra 2 en Apple Watch Ultra 3.
Dit heb je nodig voor snel opladen
Bij de Apple Watch wordt een Apple USB-C magnetische snellaadkabel geleverd. Het verschil met andere kabels is dat deze aluminium in plaats van plastic rond het magnetische oplaadgedeelte heeft.
Hoewel Apple zo’n kabel bij de Apple Watch Series 7, Series 8, Series 9, Series 10 en de Ultra’s in de doos meelevert, kun je ze ook los kopen. Op die manier kun je al je oplaadpunten uitrusten met ondersteuning voor snelladen. De kabel is 1 meter lang en kost 25 euro bij Bol.com.
Verder is het voor snel laden van belang welke stroomadapter je voor je Apple Watch gebruikt. Apple levert inmiddels geen stroomadapter meer mee, wat betekent dat je een adapter moet gebruiken die je al hebt of een nieuwe moet kopen. De volgende adapters van Apple zijn geschikt: 18 W, 20 W, 29 W, 30 W, 61 W, 87 W, of 96 W USB-C lichtnetadapter.
Volgens Apple is daarnaast ook elke USB-C-lichtnetadapter die stroomvoorziening via USB (USB-PD) met 5 W of meer ondersteunt, geschikt voor het snel opladen van de Apple Watch. Zo is de Belkin 25W USB-C Wandlader prima geschikt. Deze koop je bij Bol.com voor 14,99 euro.
Gebruik je een goede oplaadkabel en een goede adapter, dan laad je jouw Apple Watch op de snelst mogelijke manier op. Hoe nieuwer je Apple Watch-model, hoe sneller het gaat.
Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.