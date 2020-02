Ook benieuwd hoe het er met jouw hart voor staat? Met je Apple Watch kun je hierachter komen door een hartfilmpje te maken. Dit is hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hartfilmpje maken met de Apple Watch: voordat je begint

Voordat we uitleggen hoe je een Apple Watch-hartfilmpje maakt, zijn er een paar dingen om rekening mee te houden. De eerste (en belangrijkste) is dat deze functie niet bedoeld is om een professionele diagnose te stellen. De app is gemaakt om te controleren op atriumfibrilleren (een onregelmatige hartslag) en je hartslag te tonen.

Apple waarschuwt hier ook voor. De app kan bijvoorbeeld geen hartaanval, bloedstolsels of beroerte detecteren. Ook hartaandoeningen zijn niet te zien. Vertrouw dus nooit blind op het resultaat van de CG, maar neem bij twijfel altijd contact op met een huisarts.

Daarnaast werkt de app pas vanaf de Apple Watch 4, omdat hier de benodigde hardware aanwezig is om een elektrocardiogram t maken. Ook moet je minstens watchOS 5 draaien en iOS 13 op je gekoppelde iPhone hebben geïnstalleerd.

Zo configureer je de Apple Watch ECG-app

Voordat je aan de slag kunt moet je de ECG-app eerst activeren in de Watch-app op je iPhone. Dit doe je als volgt:

Open de Watch-app op de iPhone die is gekoppeld met je Apple Watch; Scroll naar beneden en tik op ‘Hart’ in het app-overzicht; Tik op ‘Configureer ECG in Gezondheid’; Open nu de Gezondheid-app en tik op ‘Configueer ECG-app’ in het venster dat verschijnt; Vul je geboortedatum in en volg de stappen op het scherm.

Nu je de ECG-app hebt geconfigureerd, is de bijbehorende app op je Apple Watch beschikbaar. Je herkent deze aan een wit cirkeltje waar een rood lijntje instaat die een hartslag aangeeft.

Een Apple Watch hartfilmpje (ECG) maken

Nu alle bovenstaande stappen gedaan zijn, is het tijd om daadwerkelijke een hartfilmpje te maken. Dit duurt ongeveer dertig seconden. Zorg er voor dat je Apple Watch goed strak om je pols zit. Hiermee krijg je het beste resultaat.

Open de ECG-app op je Apple Watch; Houd je vinger op de Digitale Kroon; Houd je vinger dertig seconden op de Kroon, op het scherm van de Apple Watch telt een klok af en zie je hoe je hartslag in kaart gebracht wordt; Na afloop kun je op je Apple Watch de resultaten lezen, of in de Gezondheid-app op je iPhone.

Iedere hartfilm die de Apple Watch maakt, wordt automatisch doorgestuurd naar de Gezondheid-app. Daar ontstaat op die manier een handig overzichtje van alle metingen die je hebt gedaan.

Gezond met je Apple-horloge

De Apple Watch krijgt er steeds meer gezondheidsfuncties bij. Om de beste sportresultaten te behalen is het belangrijk om het horloge zo nu en dan te kalibreren. Na afloop laten hardloop-apps hierdoor bijvoorbeeld accurater zien hoe effectief je sportsessie was.