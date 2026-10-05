Apple-event in oktober: ‘op deze datum komt Apple met groot nieuws’

Apple komt binnenkort met groot nieuws, waarvoor het bedrijf naar verluidt een speciaal evenement organiseert. Houd deze datum vast vrij voor het volgende Apple-event in oktober!

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dagen uren minuten seconden Aankondigingen van Apple

Apple-event in oktober

Er komt een nieuw Apple-event aan! Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komt het bedrijf deze maand nog met een evenement. Het event volgt kort na de vorige presentatie, die op 9 september 2026 plaatsvond. Die dag onthulde Apple de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods van het jaar. Deze maand komen daar nog veel meer producten bij, want op dinsdag 13 oktober 2026 vindt volgens geruchten het volgende Apple-event plaats. Dat betekent dat Apple de uitnodiging voor het evenement waarschijnlijk op dinsdag 6 oktober verstuurt.

Het is de verwachting dat dit evenement in het teken staat van Apple’s aankondigingen op het gebied van smart home. Het bedrijf gaat naar verluidt veel meer inzetten op apparaten voor je slimme woning, waarvoor Apple nu een speciaal event organiseert. Bij dat evenement worden volgens geruchten minimaal drie nieuwe producten aangekondigd. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. HomePad

De belangrijkste aankondiging van het Apple-event in oktober wordt de HomePad. Het compleet nieuwe apparaat wordt een combinatie tussen de HomePod en iPad, met een 6- of 7-inch scherm dat wordt geplaatst op een speaker. De HomePad moet het centrale punt van je slimme woning worden, zodat je alle apparaten vanaf één plek kunt aansturen. Volgens geruchten draait de HomePad op homeOS, een nieuw besturingssysteem dat speciaal voor het apparaat is ontwikkeld. Bekijk hier wat je van de HomePad kunt verwachten:

2. Apple TV

De Apple TV 4K krijgt naar verluidt een grote update in 2026, want het apparaat maakt de overstap naar de A17 Pro- of zelfs een nieuwere chip. Dat zou een grote verbetering zijn, want de huidige Apple TV 4K uit 2022 gebruikt nog een A15 Bionic-chip. Met de nieuwe processor krijgt de Apple TV 4K ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence. De bediening wordt ook aangepast, volgens geruchten wordt de Siri Remote namelijk vernieuwd bij de volgende Apple TV. Lees hier meer over de Apple TV 4K 2026:

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3. HomePod mini

Naast de Apple TV 4K krijgt ook de HomePod mini voor het eerst in jaren een update. Apple voorziet de HomePod mini 2 van een snellere chip, zodat de speaker sneller is en draadloze verbindingen beter werken. Dat is niet alles, want Apple past het ontwerp van de HomePod ook aan bij de nieuwe generatie. Volgens geruchten verschijnt de HomePod mini 2 in een reeks nieuwe kleuren. Daarover lees je hier meer:

Release van de nieuwe producten

Apple komt met een aantal belangrijke aankondigingen, waaronder de langverwachte HomePad. Op dinsdag 13 oktober presenteert Apple de nieuwe producten, het Apple-event begint waarschijnlijk om 19.00 uur Nederlandse tijd. Het is de verwachting dat de nieuwe apparaten op vrijdag 16 oktober in de voorverkoop gaan, vanaf die dag kun je ook de iPhone Duo bestellen. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!