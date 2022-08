Apple Pencil 3 wordt een grote update (en dit is waarom)

Het is alweer een paar jaar geleden dat de Apple Pencil 2 uitkwam. Maar volgens verschillende patenten is Apple al bezig met de opvolger. De Apple Pencil 3 belooft een flinke update (en upgrade!) te worden en iPhoned legt uit waarom!

Apple Pencil 3: dit kun je verwachten (volgens patenten)

Apple heeft onlangs een hele reeks aan patenten binnen gesleept. Daaronder zaten ook twee nieuwe patenten voor de Apple Pencil. Volgens deze informatie gaat de Apple Pencil 3 echt een toffe update worden.

1. Meer aanraak-functies

In het eerste patent staat beschreven dat Apple van plan is om de Apple Pencil 3 meer touch-functies te geven. De huidige Apple Pencil 2 heeft een ‘touch-oppervlak’ waarop je kunt tikken om een functie uit te voeren. In het patent staat dat Apple hier meer functies aan gaat toevoegen en het aanraakgevoelige oppervlak een stukje groter wilt maken.

Dan kun je niet alleen tappen, maar ook een functie aan een knijpbeweging hangen. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om met een veegbeweging over de pen nog meer functies toe te voegen.

2. Hauptic feedback

Een ander interessante toevoeging is hauptic feedback. Dat ken je misschien al van je iPhone. Wanneer je bijvoorbeeld je vinger eventjes op een app-icoontje ingedrukt houdt voel je een korte trilling.

Als de Apple Pencil 3 deze functie ook krijgt, opent dit de deuren voor een aantal leuke functies. Wat dacht je bijvoorbeeld dat je voelt wanneer je niet meer binnen de lijntjes kleurt bij een tekenprogramma? Of dat Apple Pencil je kan laten weten wanneer de accu bijna leeg is door even te trillen? Superhandige functies die we graag willen hebben!

Apple Pencil 3 release

Wanneer de Apple Pencil 3 gaat komen is jammer genoeg nog niet bekend. De eerste Apple Pencil verscheen in november van 2015. De tweede generatie kwam in november 2018 uit. Eigenlijk loopt Apple al wat achter met de introductie van een nieuwe Apple Pencil.

Toch geven we de hoop niet op en komt er misschien ergens de komende jaren nog een Apple Pencil 3 met deze nieuwe functies. De functies die in de patenten beschreven staan zouden de Apple Pencil in ieder geval een toffe update geven. En stiekem hopen we dat Apple de Pencil dan ook meteen een paar leuke kleurtjes gaat geven!

