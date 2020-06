EU start onderzoek naar eventueel machtsmisbruik van Apple

De Europese Commissie gaat door met de strijd om de macht van grote techbedrijven aan banden te leggen. Naar aanleiding van meerdere klachten wordt nu een onderzoek gestart naar eventueel machtsmisbruik van de App Store en Apple Pay. De EC wil zien of Apple zich wel aan de concurrentieregels houdt.

EU start onderzoek naar machtsmisbruik

Apple wordt ervan beschuldigd dat het bedrijf zijn macht misbruikt. Omdat Apple al vaker van dit soort klachten krijgt, neemt de EC nu de App Store onder de loep. Apple hanteert bepaalde regels om te zorgen dat de apps in de App Store gebruiksvriendelijk zijn voor Apple-gebruikers.

Deze regels kunnen er echter ook voor zorgen dat Apple zijn macht misbruikt om bijvoorbeeld Apple Music of Apple Books extra te promoten, door diensten als Spotify en Kobo minder aan te bieden. De EC gaat nu tot op het bot uitzoeken of dat daadwerkelijk zo is.

Klachten over App Store

Al lange tijd krijgt Apple klachten van andere bedrijven. Het bedrijf uit Cupertino zou een te groot marktaandeel hebben, waardoor andere bedrijven niet goed kunnen concurreren. Het onderzoek volgt na een klacht die Apple kreeg over een commissietarief, dat het bedrijf vroeg voor e-books in de App Store.

E-reader merk Kobo vond het commissietarief van 30 procent dat Apple voor e-books uit de App Store kreeg niet eerlijk. Vooral omdat Apple ook zijn eigen Apple Books-dienst promoot in de App Store.

In maart diende ook Spotify een klacht in tegen Apple. De muziekdienst vond dat Apple de App Store-regels zo had gemaakt dat de keuze aan apps bewust beperkt bleef. Volgens Spotify benadeelde Apple op die manier bepaalde app-ontwikkelaars.

Klachten over Apple Pay

Ook Apple Pay wordt ervan verdacht tegen de concurrentieregels van de EU in te gaan. Apple heeft namelijk de nfc-functie van iPhones en Apple Watches beperkt, zodat het alleen via Apple Pay werkt. Apple heeft als enige toegang tot de zogenaamde ‘tap and go’-technologie om snel te kunnen betalen. Daardoor kunnen banken niet hun eigen nfc-betalingen aanbieden via hun eigen online bankieren-apps.

Apple is het niet eens met de klachten

Het bedrijf uit Cupertino heeft op de aankondiging van het onderzoek gereageerd. Apple zegt dat de klachten ongegrond zijn en betreurt het dat de Europese Commissie op deze klachten ingaat. Mocht Apple beschuldigd worden, dan zal de techfabrikant diep in de buidel moeten tasten. Naast het verplicht moeten aanpassen van de regels, zal Apple namelijk een boete krijgen van maximaal 10 procent van de jaaromzet.

Eerder deze maand bleek al dat de EU grote techbedrijven als Apple sneller op de vingers wil kunnen tikken. De Europese Commissie wil namelijk maatregelen vastleggen tegen de grote macht van techbedrijven. Ook deed het Europees Parlement meerdere pogingen om een universele oplaadstandaard voor elektronica in te stellen.