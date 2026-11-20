Met iOS 27 heeft Apple ook Safari voorzien van een aantal handige vernieuwingen. Deze drie nieuwe functies van Safari moet je écht eens proberen.

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1. Krijg een melding als een prijs daalt

Heb je een mooie koptelefoon op het oog, maar vind je hem eigenlijk nog iets te duur? Dan hoef je niet meer iedere dag dezelfde website te bezoeken om te kijken of de prijs is gezakt. Safari kan dat klusje van je overnemen.

Open de website die je in de gaten wilt houden en tik op het menu met de twee streepjes (en het puzzelstukje) in de adresbalk. Tik vervolgens op de optie ‘Meld aan mij’. Hier geef je aan op welke verandering je wacht en hoe vaak Safari de website voor je moet controleren.

Dat is overigens niet alleen handig voor prijsdalingen. Je krijgt zo bijvoorbeeld ook een melding als een uitverkocht product weer op voorraad is.

2. Maak je eigen extensies voor Safari

Met extensies voeg je extra mogelijkheden toe aan Safari. Voorheen moest je hiervoor op zoek naar een geschikte extensie, maar met iOS 27 maak je er gewoon zelf eentje.

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Open Safari en tik wederom op het icoontje met de twee streepjes. Kies daarna voor de optie ‘Beschrijf extensie’. Hiermee kun je onder andere websites in zwart-wit laten weergeven of verberg je bepaalde afleidende onderdelen. Je kunt ook wat verder gaan en bijvoorbeeld bepaalde woorden op de website laten roteren wanneer je daar zin in hebt.

3. Orden automatisch je openstaande tabbladen

Ben jij iemand die bijna nooit een tabblad afsluit in Safari? Dan raak je al snel het overzicht kwijt. Gelukkig heeft Apple daar met iOS 27 iets op bedacht.

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Open het overzicht van je tabbladen door op de twee vierkantjes te tikken. Tik op het menu met de drie streepjes en kies voor ‘Orden tabbladen’. Tik daarna op ‘Maak automatisch onderwerpen aan’.

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