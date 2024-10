iPhone 16: alle functies van de nieuwe iPhone op een rij

De iPhone 16 is inmiddels een maand oud, dus de hoogste tijd om alle nieuwe functies eens duidelijk op een rij te zetten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16: alle functies op een rij

De iPhone 16 heeft heel wat nieuwe functies ten opzichte van de iPhone 15. Mocht je twijfelen welke van de twee het beste bij jou past, dan is het handig om die nieuwe functies eens goed te bekijken. Zo kun je gemakkelijker bepalen of het voor jou de moeite waard is om een hogere prijs te betalen voor de iPhone 16, of toch voor de iPhone 15 te gaan.

Dunnere randen, dus een iets groter scherm

Hoewel de afmetingen en het gewicht van de iPhone 15 en de iPhone 16 nagenoeg gelijk zijn, heeft de iPhone 16 wel dunnere randen. Hierdoor is het scherm niet langer 91,3 cm2, maar 91,7. Voor de resolutie maakt dat geen verschil, want die is op beide toestellen 1179 x 2556 pixels.

Wel is de minimumhelderheid van nog maar één nit (ten opzichte van 2 tot 4 bij de iPhone 15). Handig in extreem donkere ruimtes. En verder is de Ceramic Shield van het glas nog verbeterd en nu 15 procent steviger.

De A18-chip ondersteunt Apple Intelligence

De iPhone 15 draait op een Apple A16 Bionic-chip. Hoewel daar niets mis mee is, is de iPhone 16 met de A18-chip toch een heel stuk sneller. Bij dagelijks gebruik merk je daar alleen niet veel van. Het is vooral handig wanneer Apple Intelligence hier ooit verschijnt. De iPhone 16 is daar op voorbereid en ondersteunt het ook, maar zijn voorganger niet. Op dit moment nog helemaal geen probleem, ergens in de toekomst wellicht wel. Om exact dezelfde reden is het werkgeheugen ook van 6 GB naar 8 GB gegaan.

De iPhone 16 heeft een actieknop

Afgelopen jaar kreeg de iPhone 15 Pro in plaats van de stil-schakelaar een zogeheten actieknop. Je bepaalt zelf welke actie je aan deze knop toewijst. Je kunt er nog steeds je iPhone mee op stil zetten, maar je kunt er bijvoorbeeld ook een Focus mee activeren, de zaklamp inschakelen en nog veel meer. Deze knop ontbreekt dus op de reguliere iPhone 15, maar op de iPhone 16 zien we hem wel terug. Erg handig dat je nu zelf kunt bepalen wat je met die knop wilt doen.

De cameraregelaar zit op de hele iPhone 16-serie

Een geheel nieuwe functie voor de hele iPhone 16-serie is de cameraregelaar. Die vind je terug aan de rechterkant van de nieuwe iPhones, onder de vergrendelknop. Met de cameraregelaar open je de Camera-app en krijg je direct toegang tot meerdere camerafuncties. Zo kun je er onder meer mee in- of uitzoomen door naar links of rechts te vegen. Ook is het mogelijk om de focus vast te houden terwijl je de compositie opnieuw bepaalt. Dit alles kan zonder dat je het scherm van je iPhone nog hoeft aan te raken. Het gebruik vergt wel enige gewenning.

De ultragroothoekcamera is verbeterd

Om te beginnen is het camera-eiland aan de achterkant van vorm veranderd, met twee lenzen direct onder elkaar. Dit is gedaan opdat je ruimtelijke video’s kunt opnemen die je met een Apple Vision Pro kunt bekijken. Ook is het nu voor het eerst mogelijk om ruimtelijke foto’s te maken.

Macro-foto’s maken met een reguliere iPhone kan nu ook voor het eerst. De macro-modus wordt automatisch geactiveerd zodra je de camera dicht bij een onderwerp houdt. De ultragroothoekcamera heeft ook een iets groter diafragma (f/2.2), wat zorgt voor betere foto’s bij slechte lichtomstandigheden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 16 heeft een betere batterijduur

De iPhone 16 houdt het zo’n 2 uur langer vol dan de iPhone 15 (22 uur ten opzichte van 20 uur). Gebruiken zonder opladen is dus ook tijdens een lange dag geen enkel probleem. Bovendien gaat opladen ook veel sneller bij de iPhone 16. Bekabeld gaat dat tot 30 watt, terwijl dat bij de iPhone 15 slechts 20 watt is. Draadloos opladen kan tot 25 watt (ten opzichte van 15 watt bij de iPhone 15).

Alle functies van de iPhone 16

Van alle iPhone 16 functies op een rij zijn op dit moment vooral de langere batterijduur en de nieuwe knoppen echte pluspunten. De snellere chip en meer werkgeheugen zijn leuk, maar je hebt er nu nog niet zo veel aan. Het valt dus nog tegen, tot het moment dat Apple Intelligence hier beschikbaar komt. Dan zal blijken dat je best wel veel nieuwe functies krijgt voor die hogere prijs. Het blijft alleen nog afwachten wanneer het zover is.

Heb je je keuze al gemaakt en wil je niet langer wachten? Sla dan gelijk je slag met een van de onderstaande deals. Daarmee betaal je nooit teveel! Je kunt overigens kiezen uit de kleuren wit, zwart, ultramarijn, blauwgroen en roze.