MacBook Air 2026 vs iPad Air 2026: welke kun je het beste kiezen?

Kun je beter de nieuwe MacBook Air 2026 of de nieuwe iPad Air 2026 kopen? Wat voor jou de beste keuze is, lees je in deze vergelijking!

MacBook Air 2026 vs iPad Air 2026

Als je een iPad Air 2026 inclusief Magic Keyboard koopt, ben je niet eens zo heel veel goedkoper uit dan wanneer je een MacBook Air 2026 koopt. Zo’n Magic Keyboard kost namelijk 329 of 349 euro (afhankelijk van het formaat) en een iPad Air 2026 koop je vanaf € 659,-. Een nieuwe MacBook Air 2026 koop je vanaf € 1.109,57. Een goede reden om de twee met elkaar te vergelijken.

MacBook Air 2026 iPad Air 2026 13,6 of 15,3 inch Liquid Retina-display 11 inch of 13 inch Liquid Retina-display M5-chip M4-chip 512 GB, 1 TB, 2 TB of 4 TB opslag 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB opsdlag 16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen Tot 18 uur batterijduur Tot 10 uur batterijduur Hemelsblauw, Zilver, Sterrenlicht, Middernacht Spacegrijs, Blauw, Paars, Sterrenlicht € 1.109,57 € 659,-

Behuizing

De MacBook Air is met een gewicht van 1,23 kg (13,6 inch) en 1,51 kg (15,3 inch) een stuk zwaarder dan de iPad Air 2026: 465 g voor de 11-inch versie en 617 g voor de 13-inch versie. Maar koop je er een Magic Keyboard bij, dan stijgt het gewicht van de iPad Air 2026 met maar liefst zo’n 700 g. Dan kom je dus op 1,17 kg of 1,32 kg. De grootste iPad Air is dan dus zelfs zwaarder dan de kleinste MacBook Air. Iets om rekening mee te houden.

De afmetingen zijn uiteraard ook verschillend. De 13,6-inch MacBook Air meet 30,41 x 21,5 x 1,13 cm, de 15,3-inch versie 34,04 x 23,76 x 1,15 cm. De 11-inch iPad Air komt op 24,76 x 17,85 x 0,61 cm, de 13-inch versie op 28,06 x 21,49 x 0,61 cm. De iPad Air is dus beduidend kleiner en daardoor gemakkelijker om mee te nemen.

Scherm

Zowel de MacBook Air als de iPad Air hebben een Liquid Retina-display. Er zit wel verschil in de afmetingen. De MacBook Air is er in 13,6 of 15,3 inch, de iPad Air in 11 inch of 13 inch. Daarbij is het scherm van de iPad natuurlijk een touchscreen en dat van de MacBook niet. Hierdoor kun je op de iPad Air een Apple Pencil Pro gebruiken. Dit is het grootste verschil tussen de schermen van de iPad Air en de MacBook Air. Vind je een touchscreen belangrijk, dan kies je dus voor de iPad Air 2026.

De maximale helderheid van beide MacBooks bedraag 500 nits, net zoals de 11-inch versie van de iPad Air 2026. De 13-inch versie heeft een maximale helderheid van 600 nits. Alle schermen zijn voorzien van Brede kleurweergave (P3) en True Tone-technologie. ProMotion ontbreekt juist op alle schermen.

Uiteraard zijn de schermresoluties ook verschillend. De 13,6-inch MacBook Air komt op 2560 x 1664 pixels, de 15,3-inch versie op 2880 x 1864 pixels. De 11-inch iPad Air komt op 2360 x 1640 pixels, de 13-inch versie op 2732 x 2048 pixels.

Camera

Hier zijn de verschillen niet erg groot. Alle apparaten hebben een 12-megapixelcamera. Op de iPads is dat een groothoekcamera, op de MacBooks is dat een Center Stage-camera met onder­steuning voor Bureauweergave. De Macs geven je dus wat meer mogelijkheden, maar voor eenvoudig videobellen zijn alle toestellen prima geschikt.

Prestaties

Qua prestaties zijn de verschillen een stukje groter. Zo heeft de iPad Air 2026 een M4-chip met 12 GB werkgeheugen. Hoewel dat voor de gemiddelde gebruiker ruim voldoende is, krijg je bij de MacBook Air 2026 heel wat meer snelheid. Die draait namelijk op een M5-chip, waarbij je kunt kiezen voor 16 GB (standaard), 24 GB of zelfs 32 GB werkgeheugen. Ga je regelmatig aan de slag met zware taken zoals videobewerking, dan ben je waarschijnlijk bij de MacBook Air 2026 aan het juiste adres.

Hetzelfde geldt voor de opslagruimte. Bij de iPad Air 2026 heb je de keuze uit 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB opslagruimte. De opties bij de MacBook Air 2026 beginnen pas bij 512 GB. Vervolgens kun je nog kiezen voor 1 TB, 2 TB en maar liefst 4 TB opslagruimte. Dus ook als je veel opslagruimte nodig hebt, moet je bij de Mac zijn.

Batterij

De MacBook Air 2026-modellen zijn groter dan de iPad Air 2026-modellen, wat betekent dat ze ook grotere batterijen hebben. Dit zie je ook terug in de batterijduur. Met de iPads kun je tot 10 uur video kijken, maar met de MacBooks haal je maar liefst 18 uur. Vind je een batterijduur van meer dan 10 uur belangrijk, dan kies je voor een MacBook Air 2026.

Voordelen MacBook Air 2026 Snellere chip en meer werkgeheugen

Snellere chip en meer werkgeheugen Meer opslagruimte

Meer opslagruimte Langere batterijduur Nadelen MacBook Air 2026 Duurder

Duurder Groter en zwaarder

Groter en zwaarder Geen touchscreen

Voordelen iPad Air 2026 Goedkoper (zeker zonder Magic Keyboard)

Goedkoper (zeker zonder Magic Keyboard) Kleiner en lichter

Kleiner en lichter Touchscreen Nadelen iPad Air 2026 Langzamere chip en minder werkgeheugen

Langzamere chip en minder werkgeheugen Minder opslagruimte

Minder opslagruimte Kortere batterijduur

Conclusie: MacBook Air 2026 vs iPad Air 2026

De MacBook Air 2026 en de iPad Air 2026 hebben een aantal duidelijke verschillen. Om te beginnen heeft alleen de iPad een touchscreen. De iPad is ook kleiner en lichter, zeker als je er geen Magic Keyboard bij koopt. In dat geval is hij ook veel goedkoper. Vind je deze dingen belangrijk? Dan is de iPad Air 2026 jouw beste keuze. Vind je echter een snellere processor, meer werkgeheugen, een langere batterijduur en meer opslagruimte belangrijker, en vind je het niet erg dat je er meer geld voor moet neertellen? Dan kies je voor de MacBook Air. Zoals vaak ligt het eraan wat je ermee wilt gaan doen. Voor huis-tuin-en-keukengebruik zijn beide apparaten geschikt. Je kunt dan behoorlijk wat geld besparen als je voor de iPad kiest. Ga je echter veel zware taken zoals videobewerking uitvoeren, dan is het al snel een beter idee om voor de MacBook Air 2026 te kiezen.

MacBook Air 2026 of iPad Air 2026 kopen?

