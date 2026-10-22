Snelste internetprovider van Nederland biedt nu gratis ESPN Premium aan

Is het tijd voor een nieuw internet en tv-abonnement óf kijk jij graag sport op televisie? Dan is dit het moment om over te stappen! Bij deze provider krijg je het snelste internet én ESPN in je pakket. Wij vertellen je meer over deze deal!

Voordelig internetten met Delta

Tijdens de Giga Delta Deals biedt Delta voordeel op je internet en tv-abonnement. Je betaalt nu bij een tweejarig contract de eerste veertien maanden slechts 30 euro per maand. Daarbovenop kijk je gedurende de actieperiode ook gratis tv, inclusief ESPN 1, 2, 3 en 4.

Wist je dat Delta voor het vierde jaar op rij is uitgeroepen tot snelste internetprovider van Nederland? Daarbij komen een aantal zekerheden, zoals het snelste internet, de beste wifi en het beste Nederlandse voetbal in je pakket (ESPN 1, 2, 3 en 4).

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Welke bundel is geschikt voor mij?

Delta biedt vier verschillende internetbundels aan, die je combineert met 3 verschillende tv-pakketten. Heb je geen tv nodig? Ook dan geniet je van voordelig glasvezelinternet van Delta! Onderstaande tabel laat de maandelijkse kosten zien in combinatie met het basis tv-pakket.

Internet-snelheid Actieprijs internet

(14 mnd) Reguliere prijs Actieprijs basis tv

(14 mnd) Reguliere prijs Gemiddelde prijs per maand 500 Mbit/s €30,- €42,50 €0,- €15,- €40,42 1 Gbit/s €30,- €52,50 €0,- €15,- €45,63 5 Gbit/s €45,- €67,50 €0,- €15,- €60,63 Unlimited €97,50 €125,- €0,- €15,- €115,21

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Korting op je tv-pakket van Delta

De Giga Delta Deals richten zich ook op de tv-pakketen van Delta. Zo profiteer je bij een tweejarig contract de eerste veertien maanden van voordelig tv kijken. Na afloop van de actieperiode betaal je de reguliere prijzen per maand. Alle ESPN-zenders zitten standaard in de Delta tv-pakketten.

De tv-pakketten van Delta zijn:

Basis TV : de eerste veertien maanden gratis, daarna 15 euro per maand Inclusief ESPN 1 t/m 4, NPO, RTL, SBS, MTV, Discovery en Disney

: de eerste veertien maanden gratis, daarna 15 euro per maand Extra TV : de eerste veertien maanden zes euro, daarna 21 euro per maand Inclusief alle zenders van Basis tv, Animal Planet, Eurosport 2 en buitenlandse zenders.

: de eerste veertien maanden zes euro, daarna 21 euro per maand Unlimited Entertainment : de eerste veertien maanden 12,50 euro, daarna 27,50 euro. Inclusief alle zenders van Extra tv, ESPN Compleet en Videoland Basis.

: de eerste veertien maanden 12,50 euro, daarna 27,50 euro.

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De voordelen van Delta

Zoals we al in dit artikel genoemd hebben is Delta voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot snelste internetprovider van Nederland door het onafhankelijke online platform nPerf. nPerf helpt internetgebruikers bij het testen en beoordelen van de internetsnelheid. Uit het jaarlijkse onderzoek naar de internetsnelheden in Nederland is gebleken dat Delta als beste uit de test komt.

Daarnaast profiteer je van extra voordelen als je ook een mobiel abonnement afsluit van Delta. Zo krijg je dubbele data, elke maand tot 7,50 euro korting op internet en mobiel en een gratis tv-pakket met 35 zenders (bij afname van Delta internet, mobiel en tv). Via de MijnDelta-app regel je eenvoudig al je internet- en tv-zaken en via de Delta Mobiel-app al jouw mobiele abonnementen.

Internet voor zakelijk gebruik

Ook voor zakelijke klanten biedt Delta een aantrekkelijke korting aan! Bij een Flex Zakelijk-abonnement (1 – 3 medewerkers) betaal je nu de eerste 12 maanden 24,79 euro per maand. Werk je met meerdere medewerkers (3-30) dan biedt Delta het Zakelijk Pro-pakket de eerste vijf maanden gratis inclusief Bridge modem aan, daarna betaal je zestig euro per maand.

Bij een zakelijk contract krijg je dezelfde voordelen als de consument, maar dan ook nog eens direct contact en voorrang bij de klantenservice voor al je vragen.