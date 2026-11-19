Dit is hét moment om naar Ziggo over te stappen, want bij de provider krijg je tijdelijk een gratis Samsung-tv mét soundbar. Zo krijg je alle voordelen!

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Ziggo geeft gratis Samsung-tv mét soundbar weg

Black Friday staat voor de deur en dat betekent dat ook internetproviders stunten met aanbiedingen. Dat is bij Ziggo niet anders, want bij het afsluiten van een nieuw tweejarig internet- en tv-abonnement krijg je tijdelijk een televisie én soundbar van Samsung cadeau. Het gaat om een 55 inch smart-tv met een 4K-resolutie, waarop je jouw favoriete films en series in hoge kwaliteit bekijkt.

Met de meegeleverde soundbar klinken je films of series bovendien veel beter. De televisie en soundbar hebben samen een adviesprijs van maar liefst 898 euro, maar krijg je bij Ziggo nu helemaal gratis. Kijk je voornamelijk naar streamingdiensten als Netflix en Disney Plus en heb je geen televisie-abonnement nodig? Ook bij het afsluiten van een abonnement met alleen internet profiteer je van de actie. Bekijk hier waar je de gratis 55-inch televisie van Samsung krijgt:

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Liever korting? Betaal 15 maanden slechts 34,95 euro

Heb je onlangs een nieuwe televisie gekocht of ben je nog tevreden met je huidige smart-tv? Dan is het interessanter om te kiezen voor korting op de maandelijkse kosten van je abonnement. Bij Ziggo betaal je nu tot wel vijftien maanden slechts 34,95 euro per maand voor internet en televisie. Zeker als je kiest voor een abonnement met een hoge internetsnelheid, bespaar je op deze manier veel geld. Hier krijg je korting op je Ziggo-abonnement:

Goed om te weten: deze aanbieding is ook beschikbaar als je kiest voor een abonnement met alleen internet. Je hoeft dus geen abonnement met internet én televisie te selecteren, alleen een internetabonnement van Ziggo is al voldoende om alle voordelen te krijgen. Wil je liever zelf een welkomstcadeau uitkiezen, dan is het bij Ziggo ook mogelijk om te gaan voor een bol-cadeaubon ter waarde van 450 euro.

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Scoor een Nintendo Switch 2 of robotstofzuiger

Het blijft overigens niet bij de gratis Samsung-tv met soundbar, want je kunt bij het afsluiten van een abonnement bij Ziggo uit nog veel meer welkomstcadeaus kiezen. Je moet daarvoor bij MeerVoordeel zijn, waar je bij het afsluiten van een nieuw abonnement verschillende gadgets cadeau krijgt. Zo haal je via MeerVoordeel bijvoorbeeld een Nintendo Switch 2 in huis, maar behoort ook een robotstofzuiger van Dreame tot de mogelijkheden. Bekijk hier waar je de voordelen krijgt:

Voor Apple-liefhebbers zijn er eveneens interessante aanbiedingen, want je hebt onder andere de keuze uit een nieuwe iPad, MacBook of iPhone! Bij bepaalde cadeaus is een eenmalige bijbetaling vereist, dus het is verstandig om de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Zeker met de feestdagen in aantocht is dit een mooie manier om jezelf (of iemand anders) een leuk cadeau te geven, zonder de hoofdprijs te betalen. Wacht niet te lang, want het gaat om tijdelijke acties bij Ziggo.

Combineer Ziggo met Vodafone voor nóg meer voordeel

Heb je een mobiel abonnement bij Vodafone? In dat geval is het helemaal interessant om over te stappen naar Ziggo. Combineer je beide providers op hetzelfde adres, dan profiteer je namelijk van verschillende extra voordelen. Zo krijg je tot 10 euro korting per maand op je internetabonnement bij Ziggo én tot 10 euro korting per maand op je mobiele abonnement bij Vodafone. Daarmee bespaar je op jaarbasis tot wel 240 euro, terwijl je ook nog eens profiteert van dubbel zoveel mobiele data bij een geschikte databundel.

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Loopt je huidige mobiele abonnement binnenkort af en ben je nog tevreden met je iPhone? Bekijk dan de sim only-abonnementen van Vodafone, want zo houd je iedere maand nóg meer geld over. Ben je juist toe aan een nieuwe iPhone? Ook bij het afsluiten van een mobiel abonnement in combinatie met een nieuwe telefoon profiteer je bij Vodafone en Ziggo van combivoordeel. Het is dus zeker de moeite waard om de aanbiedingen bij beide providers met elkaar te vergelijken. Bekijk hier welke voordelen je op dit moment krijgt bij Vodafone:

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