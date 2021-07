De 4 beste smartwatches met hartslag- én zuurstofsaturatiemeter

De meeste wearables en smartwatches hebben inmiddels een hartslagmeter, maar ook het registeren van je bloedzuurstofgehalte wordt steeds populairder. Dit zijn de beste opties.

1. Apple Watch Series 6

Heb je een iPhone en het geld er voor over, dan is een Apple Watch zonder twijfel de beste smartwatch voor jou. Door de nauwe samenwerking tussen de iPhone en Watch zijn veruit de meeste dingen mogelijk. Wil je een specifiek Watch met een hartslag- en bloedzuurstofmeter? Dan is de Apple Watch Series 6 op het moment van schrijven je enige optie.

De hartslagmeter van de Apple Watch werkt al jaren uitstekend en doet zelfstandig gedurende de dag meerdere metingen. Tijdens een work-out kan je hartslag zelfs continu gemonitord worden. Het meten van je bloedzuurstofgehalte werkt ook, maar minder goed. De Saturatie-app waarmee je de metingen doet geeft vaak een foutmelding. Als een meting wel geslaagd is, dan wordt deze wel mooi opgeslagen in de Gezondheid-app, zodat je deze altijd terug kunt zien.

Naar verwachting zal de Apple Watch Series 7 wederom deze Saturatie-sensor bevatten. De nieuwe smartwatch verschijnt eind september of in de loop van oktober.

2. Fitbit Charge 4

Fitbit gooide vorig jaar hoge ogen met de Fitbit Charge 4, een wearable die wij met een 9 beloonde in onze review. Met een adviesprijs van 149,95 euro is hij bovendien een stuk betaalbaarder dan een Apple Watch, al zijn de functies ook wat beperkter.

Kijken we puur naar de hartslag- en bloedzuurstofmetingen, dan valt er echter weinig te klagen. De app gebruikt de sensor ook als je slaapt en je slaapritme registreert, om vervolgens een analyse te doen op het gebied van slaapstoornissen. De Charge 4 heeft bovendien (eindelijk) een ingebouwde gps, zodat je ook zonder smartphone op zak kunt gaan sporten en na afloop je route kunt bekijken.

In onze review zeiden we het volgende over de Charge 4: Met de Charge 4 doet Fitbit enkele fijne toevoegingen die de fitnesstracker nog completer maken. Daardoor is de fitnesstracker voor sporters nu een interessant, goedkoop alternatief voor een smartwatch. Hopelijk worden in de volgende editie weer aanpassingen in het design doorgevoerd, zodat het apparaatje net wat flitsender wordt.

3. Garmin Vivosmart 4

Als je een Apple Watch te duur vindt of bijvoorbeeld het design niet kan waarderen, dan is de Garmin Vivosmart 4 een prima alternatief om te overwegen. De veel subtieler ogende wearable heeft een ingebouwde hartslag- en bloedzuurstofmeter.

Daarmee kan de app je bloedzuurstofgehalte en hartslag meten, maar registreert de wearable ook je stressniveau gedurende de hele dag. Bovendien is de batterijduur van zeven dagen een stuk langer dan die van de Apple Watch, die je iedere avond op de lader moet leggen.

Je koppelt de wearable van Garmin aan je iPhone met de Garmin Connect-app voor iOS. Daar kun je alle metingen in terugvinden, evenals je sportprestaties.

4. Fitbit Versa 3 (adviesprijs euro)

De Fitbit Versa 3 heeft meer een ‘horloge-uiterlijk’ dan de wearables van Fitbit en Garmin die we hierboven bespraken. Het scherm is groter waardoor deze beter af te lezen is. Omdat hier ook een sensor in zit voor je hartslag en bloedzuurstofniveau, is de Versa 3 op dat gebied net zo bruikbaar als de Charge 4.

We hebben de Versa 3 vorig jaar uitgebreid voor je getest en delen onze ervaringen met je in onze review. Het grootste nadeel waar we tegenaan liepen was de betaalmuur voor Fitbit Premium. Je zult 10,49 euro per maand moeten betalen om alle functies optimaal te benutten, zoals het registreren van je slaappatronen. Dat is jammer, want daardoor voelt de smartwatch direct als een minder compleet product.

In onze review zeiden we er het volgende over: De Versa 3 is een goede, complete smartwatch en Fitbit voert behoorlijk wat verbeteringen door ten opzichte van de Versa 2. De smartwatch heeft bijvoorbeeld een ingebouwde gps en speaker. Het gebruikersgemak is echter matig. Een traag of niet-reagerend scherm en de haptische touch-knop zorgen zo nu en dan wel voor de nodige ergernissen.

Waarom een smartwatch met een bloedzuurstofmeter?

Het meten van je hartslag, bijhouden hoeveel je beweegt en sport en misschien ook monitoren of je niet te vaak naar hard geluid luistert. De smartwatch is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot dé gadget die je gezondheid monitort.

De optie om het zuurstofgehalte in je bloed te meten is een nieuwe die we aan dit rijtje kunnen toevoegen. Met sensoren meten de smartwatches in dit artikel het percentage van zuurstof in je bloed. Dit percentage, SpO2 genaamd, moet bij gezonde mensen 95 procent of hoger zijn.

Lager dan 90 procent betekent dat je een tekort hebt aan zuurstof in je bloed. Maar wat zegt dat precies? Zuurstof in je bloed is nodig om de cellen in je lijf van energie te voorzien. Heb je te weinig zuurstof in je bloed, dan kan je suf of benauwd worden en zelfs je onrustig of verward voelen. Door genoeg te bewegen breng je het zuurstofgehalte weer op peil. Ook kan er iets anders aan de hand zijn.

Daarmee is het zuurstofgehalte van je bloed een goede graadmeter om iets over je algehele gezondheid te zeggen. Al zijn alle apparaten die we hier bespreken geen alternatief voor een bezoekje aan de huisarts. Zowel Apple als Fitbit en andere bedrijven benadrukken dat de saturatiemetingen niet bedoeld zijn voor medisch gebruik. Maak je jezelf ongerust of heb je andere klachten? Ga dan dus altijd naar een dokter.