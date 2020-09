Apple Watch Series 6, Watch SE en iPad (2020) nu in Nederland te koop

De Apple Watch Series 6, Watch SE en betaalbare iPad (20202), die deze week werden aangekondigd, zijn uitgebracht in Nederland. In dit artikel zetten we de beste deals op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Apple Watch Series 6 release in Nederland

Tijdens het september-event kondigde Apple eindelijk zijn nieuwe Apple Watches aan en vandaag worden de smartwatches officieel uitgebracht. De Watch Series 6 volgt de Series 5 op en beschikt over een saturatiemeter, waardoor het apparaatje zuurstofwaardes in je bloed te meten. Daarnaast heeft de Watch Series 6 een snellere processor, langere accuduur en beter afleesbaar scherm.

De Apple Watch Series 6 is in twee formaten verkrijgbaar: 40 millimeter (429 euro) en 44 millimeter (459 euro). In de prijsvergelijker hieronder vind je alle prijzen op een rijtje. De levertijd is inmiddels opgelopen, dus het kan langer duren voordat je de nieuwe Watch in huis hebt.

Gebruik onze Apple Apple Watch Series 6 prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

Apple Watch SE kopen

Ook de Apple Watch SE wordt vandaag officieel uitgebracht. Het nieuwe, goedkope horloge is met een adviesprijs van 299 euro een stuk goedkoper en is een soort mix tussen de Apple Watch Series 3 en Series 5. Het apparaatje ziet eruit als de eerdere Watches, maar is wel net zo krachtig als de Series 5.

Daarnaast heeft Apple – om de prijs zo laag mogelijk te houden – enkele premiumfuncties weggelaten, zoals de optie om hartfilmpjes te maken en een always-on-display.

De Apple Watch SE kost 299 euro voor het 40 millimeter-model. De 44 millimeter-variant is voor 329 euro te koop. Check de Apple Watch SE-prijsvergelijker om te zien waar je de smartwatch kunt kopen.

iPad (2020): betaalbaar en krachtiger

Tot slot is de iPad (2020) vanaf vandaag in Nederland te koop. Het toestel is vrijwel identiek aan zijn voorganger, maar heeft wel een snellere chip: de A12 Bionic. Deze processor kennen we van de iPhone XS en XR en is aanzienlijk sneller dan de A10-chip die in de vorige iPad zat.

De iPad (2020) heeft een instapprijs van 389 euro. Kies je voor meer opslagcapaciteit of ondersteuning voor mobiele netwerken, dan ben je wel meer kwijt.