Stappen bijhouden, je hartslag meten en meer water drinken. Het zijn allemaal zaken waar een goede wearable bij kan helpen. In dit artikel zetten we daarom vier handige fitnesstrackers en smartwatches op een rij.

Beste fitnesstrackers en smartwatches voor Apple-fans

We hebben hierbij een selectie gemaakt op basis van prijs-kwaliteit. Op papier is de nieuwste Apple Watch stukken beter dan de Fitbit Charge 4, maar hier staat wel een meerprijs van honderden euro’s tegenover. In onderstaande lijst hebben we daarom de beste smartwatches/fitnesstrackers binnen prijssegmenten opgesomd.

1. Fitbit Charge 4

Wat ons betreft is de Fitbit Charge 4 de beste fitnesstracker. Sterker nog, hij is zelfs een interessant alternatief voor veel smartwatches, die vaak veel duurder zijn. De Fitbit Charge 4 heeft bijvoorbeeld ingebouwde gps, kan overweg met apps als Spotify en beschikt zelfs over Apple Pay. Zodoende kun je tijdens je hardloopronde onderweg een flesje water kopen, zonder portemonnee.

De basis van de Fitbit-fitnesstracker blijft echter het monitoren en bevorderen van jouw gezondheid. Na het afronden van een training zie je bijvoorbeeld wanneer je lichaam in de zone voor vetverbranding zat, en wanneer het overschakelde naar cardio. Bovendien probeert de tracker dit gedrag te bevorderen door zogeheten zoneminuten uit te delen.

In onze Fitbit Charge 4 review lees je waarom wij zo onder de indruk zijn van deze fitnesstracker. Je kunt het bandje aanschaffen bij alle bekende verkooppunten.

→ Bekijk en bestel de Fitbit Charge 4 bij BCC (129 euro)

→ Bekijk en bestel de Fitbit Charge 4 bij MediaMarkt (119 euro)

2. Apple Watch Series 6

Zie jij een wearable als meer dan een gezondheidsaccessoire én heb je een iPhone? Dan is de Apple Watch Series 6 zonder twijfel de beste smartwatch van het moment. Het horloge werkt namelijk naadloos samen met je smartphone en is tot de nok toe gevuld met allerlei toffe functies.

De Apple Watch Series 6 heeft onder meer een saturatiemeter om het zuurstofgehalte in je bloed te meten, kan hartfilmpjes maken en heeft een ingebouwde hoogtemeter. Verder is het horloge razendsnel, het always-on-scherm altijd goed afleesbaar en ook op de accuduur kunnen we weinig aanmerken.

Meer weten? Lees dan onze geschreven Apple Watch Series 6 review, of bekijk de video hieronder. Wil je de Apple Watch Series 6 kopen? Gebruik dan onze prijsvergelijker om de beste deal te vinden.

→ Bekijk en bestel de Apple Watch Series 6 via onze prijsvergelijker

3. Apple Watch SE

Kan de saturatiemeter van de Apple Watch Series 6 je gestolen worden, of ben je op zoek naar je eerste Apple Watch? Dan is de Apple Watch SE ideaal. Dit horloge kwam gelijktijdig met de Series 6 uit en is op veel vlakken identiek aan zijn collega, maar dan veel goedkoper.

Apple weet het prijskaartje van de Watch SE te drukken door onder meer de saturatiemeter, hartslagmeter en always-on-scherm weg te laten. Heb je hier geen problemen mee, dan haal je met de Apple Watch SE een uitstekende smartwatch in huis. Het Apple-horloge heeft namelijk een indrukwekkende prijs-kwaliteitsverhouding.

Lees er alles over in onze geschreven review van de Apple Watch SE, of bekijk de bijbehorende video. Via de prijsvergelijker kun je de Apple Watch SE kopen en winkels filteren op aanbod, prijs, kleur en meer.

→ Bekijk en bestel de Apple Watch Series SE via onze prijsvergelijker

4. Xiaomi Mi Band 5

Wie geen zin heeft om honderden euro’s uit te geven, maar wel aan de slag wil met een zeer complete fitnesstracker moet eens een kijkje nemen bij de Mi Band 5 van Xiaomi. Deze is met zijn adviesprijs namelijk ontzettend competitief geprijsd, zonder al teveel in te leveren op mogelijkheden.

De Xiaomi Mi Band kan je sportprestaties meten, is waterdicht en hij heeft een ingebouwde hartslagmeter. Uiteraard zijn ook andere basisbenodigdheden aanwezig, waaronder een stappenteller, slaapmonitor en calorieënteller. Je koppelt de fitnesstracker aan je iPhone middels de Mi Fit-app uit de App Store.

→ Bekijk en bestel de Xiaomi Mi Band 5 bij Belsimpel (33,95 euro)