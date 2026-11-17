Ben je op zoek naar een goede koptelefoon waarmee je ongestoord van je favoriete muziek kunt genieten? Dan is de Sony WH-1000XM4C nu een echte aanrader!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony WH-1000XM4C flink goedkoper bij bol

Een goede koptelefoon hoeft niet altijd de hoofdprijs te kosten. Dat bewijst de Sony met de WH-1000XM4C, de vernieuwde versie van de populaire WH-1000XM4. Deze draadloze koptelefoon heeft veel functies, zoals noise cancelling, een lange batterijduur en een fijn ontwerp.

Normaal gesproken heeft de Sony WH-1000XM4C een adviesprijs van 280 euro, maar bij bol betaal je momenteel slechts 199 euro. Dat scheelt je dus 81 euro, een korting van bijna 29 procent!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen last meer van storende geluiden

Zit je regelmatig in een drukke trein of wil je rustig werken zonder afleiding? Dan komt de noise cancelling je goed van pas. Deze functie dempt geluiden om je heen, zodat je meer van je muziek of podcast hoort en minder last hebt van de drukte.

Wil je juist wel meekrijgen wat er om je heen gebeurt? Dan schakel je eenvoudig over naar de omgevingsgeluidsmodus.

Verder kun je het geluid kun je naar eigen smaak aanpassen. Met de Sony Sound Connect-app stel je bijvoorbeeld de bas en andere tonen naar wens in. Zo klinkt je favoriete muziek precies zoals jij dat prettig vindt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Urenlang luisteren zonder opladen

Ook over de batterij hoef je je weinig zorgen te maken. Met noise cancelling aan gaat de Sony WH-1000XM4C tot 27 uur mee. Zet je deze functie uit, dan loopt de batterijduur zelfs op tot 34 uur.

Daarnaast kun je de koptelefoon met twee apparaten tegelijk verbinden. Zo luister je bijvoorbeeld muziek op je MacBook en neem je gemakkelijk een telefoontje aan op je iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De koptelefoon weegt 253 gram, is opvouwbaar en wordt geleverd met een handige opbergcase. Ideaal voor onderweg dus!

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je geen enkele Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer. Via de link hieronder bekijk je alle deals eenvoudig bij elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees ook onze andere artikelen over Black Friday