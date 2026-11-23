Ben je tevreden met je huidige iPhone, maar wil je minder betalen voor je telefoonabonnement? Dan hebben we goed nieuws, want alleen vandaag krijg je een sim only-abonnement met 30 GB voor gemiddeld slechts 1,33 euro per maand!

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30 GB data voor slechts 1,33 euro per maand

Is je huidige telefoonabonnement bijna afgelopen? Of ben je op zoek naar een goedkopere sim only? Dan is dit hét moment om over te stappen. Bij Belsimpel profiteer je tijdens Magic Monday van een hoge korting op de sim only-abonnementen van Youfone. Je krijgt niet alleen een lagere maandprijs, maar ontvangt nog eens 100 euro cashback. Waar je doorgaans 240 euro betaalt voor een sim only-abonnement met 30 GB aan mobiele data, is dat tijdens Magic Monday nog maar 32 euro.

Met deze aanbieding betaal je de eerste twaalf maanden slechts één euro per maand voor een bundel van 30 GB. Na het eerste jaar stijgt de prijs naar 10 euro per maand. Door de cashback van 100 euro betaal je over de gehele looptijd van twee jaar gemiddeld slechts 1,33 euro per maand. Dat komt neer op een korting van maar liefst 86 procent. Wees er snel bij, want de aanbieding is alléén geldig op maandag 23 november 2026. Bekijk hier de tijdelijke actie:

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Zoveel bespaar je met deze sim only-aanbieding

Wil je liever wat meer mobiele data? Dan heeft Belsimpel nog meer interessante aanbiedingen. Je kunt kiezen uit bundels van 30 GB, 40 GB en 50 GB. Alle abonnementen hebben een looptijd van twee jaar en bevatten 300 belminuten of sms’jes. De prijzen zijn door de tijdelijke korting én cashback flink verlaagd. Benieuwd hoeveel je met Magic Monday betaalt voor alle abonnementen? Dit zijn de tijdelijke prijzen:

Databundel Eerste 12 maanden Daarna per maand Gemiddeld per maand 30 GB € 1,00 € 10,00 € 1,33 40 GB € 1,00 € 12,00 € 2,33 50 GB € 1,00 € 15,00 € 3,83

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De gemiddelde maandprijzen zijn berekend over 24 maanden, inclusief 100 euro cashback. Kies je voor 30 GB, dan betaal je normaal gesproken 240 euro over twee jaar. Met deze aanbieding blijft daar slechts 32 euro van over. Bij abonnementen met meer mobiele data ben je eveneens veel goedkoper uit. Deze acties zijn onderdeel van Magic Monday, dus wacht niet te lang met het kiezen van je nieuwe sim only-abonnement.

Profiteer alleen vandaag van deze korting

Bij Youfone maak je gebruik van het 5G-netwerk van KPN. Je hebt daardoor toegang tot een uitgebreid mobiel netwerk en snel internet op je iPhone. Je kunt bij het overstappen je huidige telefoonnummer behouden, zodat je voor vrienden en familie gewoon bereikbaar blijft. Op die manier ben je veel goedkoper uit, zonder dat je overal weer een nieuw nummer moet invoeren. Doorgaans ben je voor een maandelijks sim only-abonnement veel meer geld kwijt, dus dit is het moment om geld te besparen.

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Wil je profiteren van deze lage prijzen? Wacht dan niet te lang, want de Magic Monday-aanbieding geldt alleen vandaag (maandag 23 november 2026). De actie is beschikbaar voor nieuwe Youfone-abonnementen met een looptijd van twee jaar. Vergeet niet om de cashback aan te vragen, want zonder deze teruggave betaal je meer dan de genoemde gemiddelde maandprijzen. Hier lees je alles over de tijdelijke acties van Belsimpel:

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