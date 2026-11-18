De koude dagen zijn aangebroken! Wil jij de energierekening laag houden deze winter? Dan kan deze betaalbare slimme kachel van Action niet ontbreken!

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Action stunt met slimme kachel

De herfst is begonnen, dus dat betekent dat de temperaturen behoorlijk aan het dalen zijn. Het kwik duikt volgende week weer onder nul, waardoor het stoken weer kan beginnen. Dat is niet voor iedereen goed nieuws, want de energieprijzen zijn nog steeds ontzettend hoog in Nederland en België. Probeer jij je energierekening zo laag mogelijk te houden deze winter? Dan biedt Action de oplossing, want je krijgt tijdelijk een slimme kachel bij de winkel.

Het gaat om een bladloze ventilator, die zowel kan verkoelen als verwarmen. Op die manier komt het apparaat in de zomer en in de winter van pas. De slimme kachel heeft een strak ontwerp, maar dat is niet het enige voordeel. Het bladloze ontwerp is veel veiliger, zeker als je thuis kinderen of huisdieren hebt. Je kunt het apparaat bovendien eenvoudig schoonmaken. De slimme kachel weegt slechts 4 kilo, zodat je het apparaat gemakkelijk kunt verplaatsen naar een andere ruimte. Je haalt de kachel tijdelijk bij Action voor slechts 59,95 euro. Bekijk hier de tijdelijke actie:

Slim verwarmen

Action biedt met de bladloze ventilatorkachel een goede manier om je energierekening wat lager te houden deze winter. Door het lichte gewicht kun je de slimme kachel eenvoudig verplaatsen naar een andere ruimte. Waar je met een verwarming steeds een hele ruimte (of zelfs hele woning) opwarmt, beperkt de ventilatorkachel zich tot de plek waar je bent. Dat is een veel efficiëntere manier van verwarmen, waarvoor je bovendien geen gas nodig hebt.

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In het najaar van 2026 is de Europese gasprijs naar het hoogste niveau in jaren gestegen, waardoor je beter elektrisch kan verwarmen. Dat doet de slimme kachel van Action zonder problemen: het apparaat heeft drie verwarmingsstanden met een vermogen tot 2000 Watt. Bij de verwarmingsstand kun je kiezen voor temperaturen tussen 15 en 40 graden Celsius. Het apparaat kan niet alleen blazen, maar ook ronddraaien. Zo wordt je woonkamer, slaapkamer of werkkamer direct verwarmd.

Handige extra’s

De slimme kachel van Action bedien je met de bijgeleverde afstandsbediening of via de LSC Smart Connect-app. Heb je al slimme lampen of andere smart home-apparaten van Action? Die vind je allemaal in dezelfde applicatie terug. Met de LSC Smart Connect-app zet je de slimme kachel alvast aan als je onderweg bent naar huis, zodat je in een opgewarmde woning aankomt. Ben je het apparaat juist vergeten uit te zetten? Dan kun je dat natuurlijk ook doen via de app.

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De slimme kachel van Action is beschikbaar in een donkergrijze kleur en komt met een snoer van anderhalve meter lang. Het apparaat beschikt over een timer tot twaalf uur en heeft ook een ventilatiestand. Het is zo een aankoop voor zowel de zomer als de winter. Je haalt de ventilatorkachel voor 59,95 euro in huis, daar komt nog 5,99 euro aan bezorgkosten bij. Wacht niet te lang, want het is de verwachting dat de voorraad er snel doorheen gaat met de koude temperaturen die op komst zijn. Hier haal je de kachel direct in huis: