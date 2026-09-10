AirPods 5 kopen: vergelijk alle aanbiedingen en vind de beste prijs

Wil je de AirPods 5 kopen? Apples nieuwste draadloze oordopjes zijn officieel aangekondigd en nu vooruit te bestellen. De AirPods 5-prijs begint bij lancering bij 149 euro en voor 169 euro krijg je de uitgebreidere versie met draadloze oplaadcase.

Beide AirPods 5-modellen hebben standaard actieve ruisonderdrukking. Daarnaast heeft Apple de geluidskwaliteit verbeterd en zijn de oordopjes beter bestand tegen stof, zweet en water. Op deze pagina vind je alle AirPods 5-prijzen en ontdek je waar je de nieuwe oordopjes kunt bestellen.

AirPods 5 kopen

Apple heeft de AirPods 5 op 9 september 2026 aangekondigd. De voorverkoop is inmiddels gestart en vanaf vrijdag 18 september liggen de nieuwe oordopjes officieel in de winkels.

Onze prijsvergelijker voor de AirPods 5 is nog niet beschikbaar. Daardoor kunnen we de laagste AirPods 5-prijs van verschillende winkels nog niet automatisch voor je vergelijken. Wil je de nieuwe oordopjes alvast bestellen? Bekijk ze dan bij onderstaande webshops.

AirPods 5

Zodra de prijsvergelijker beschikbaar is, verschijnen hier automatisch de actuele AirPods 5-prijzen van verschillende Nederlandse webshops. Zo zie je meteen waar je de AirPods 5 het goedkoopst kunt kopen.

AirPods 5 prijs: dit kosten de nieuwe oordopjes

De officiële AirPods 5-prijs begint bij 149 euro. Voor het eerst hebben de goedkoopste AirPods daarbij standaard actieve ruisonderdrukking. Bij de AirPods 4 moest je daarvoor nog voor een duurder model kiezen.

Apple adviesprijs bij start verkoop:

AirPods 5 met USB-C-oplaadcase : 149 euro

: 149 euro AirPods 5 met draadloze oplaadcase: 149 euro

Het prijsverschil is dus maar 20 euro, maar daarvoor krijg je bij het duurdere model wel een aantal extra functies.

Welke AirPods 5 moet je kopen?

Voor 149 euro krijg je de gewone AirPods 5 met een USB-C-oplaadcase. De oordopjes hebben de H2-chip, actieve ruisonderdrukking, Adaptieve Audio, Transparantie en persoonlijke ruimtelijke audio. Met ruisonderdrukking ingeschakeld gaan ze tot vier uur mee op een volle batterij.

Betaal je 169 euro, dan krijg je een draadloze oplaadcase. Die kun je behalve met usb-c ook opladen met een Apple Watch- of Qi-oplader. De case heeft bovendien een ingebouwde speaker voor Zoek Mijn.

Ook de oordopjes zelf zijn bij deze uitvoering iets uitgebreider. Je kunt over de steeltjes swipen om het volume aan te passen en met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld loopt de batterijduur op tot vijf uur. Inclusief de draadloze oplaadcase kun je tot 22 uur luisteren met ANC ingeschakeld.

Voor slechts 20 euro extra vinden we de uitvoering met draadloze oplaadcase daarom de interessantste keuze, zeker als je draadloos opladen en volumeregeling via de AirPods handig vindt.

Dit is er nieuw aan de AirPods 5

De belangrijkste verbetering van de AirPods 5 is dat actieve ruisonderdrukking nu standaard aanwezig is. Apple heeft ANC bovendien verbeterd: de ruisonderdrukking werkt volgens het bedrijf tot 1,5 keer beter dan bij de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking.

Ook het geluid is aangepakt. De AirPods 5 hebben een vernieuwde akoestische architectuur, Adaptieve EQ en de bekende H2-chip. Hierdoor klinkt muziek voller en worden gesprekken duidelijker weergegeven.

Het ontwerp blijft herkenbaar en Apple kiest nog steeds voor een pasvorm zonder siliconen oordopjes. Daarnaast hebben zowel de AirPods als de oplaadcase een IP57-classificatie, waardoor ze beter beschermd zijn tegen stof, zweet en water.

AirPods 5 of AirPods 4 kopen?

De AirPods 4 blijven interessant wanneer ze flink goedkoper worden aangeboden. Toch zijn de AirPods 5 voor nieuwe kopers een duidelijke stap vooruit.

Het grote voordeel is actieve ruisonderdrukking. Bij de AirPods 5 krijg je ANC al vanaf 149 euro, terwijl deze functie bij de vorige generatie alleen op de duurdere uitvoering zat. Ook is de ruisonderdrukking verbeterd.

Heb je al AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking, dan is upgraden minder noodzakelijk. Kom je van AirPods 4 zonder ANC, AirPods 3 of een ouder model, dan zijn de verschillen een stuk groter.

Dit zijn de laagste actuele prijzen uit onze prijsvergelijker:

Apple AirPods 5 € 148,95 Apple AirPods 4 € 122,- Apple AirPods 3 € 132,- Altijd actueel, altijd de laagste prijs – rechtstreeks uit onze slimme prijsvergelijker.

Goedkoopste AirPods 5 vinden

Wil je de AirPods 5 kopen voor de laagste prijs? Dan loont het om verschillende winkels met elkaar te vergelijken. De adviesprijs bedraagt 149 of 169 euro, maar webshops kunnen na de release met aanbiedingen komen.

Zodra onze AirPods 5-prijsvergelijker live staat, verzamelen we hier automatisch de actuele prijzen van betrouwbare webshops. De prijzen worden regelmatig bijgewerkt, zodat je eenvoudig ziet welke winkel op dat moment de beste AirPods 5-deal heeft.

Totdat de prijsvergelijker live is, kun je via onderstaande links alvast bij de verschillende aanbieders kijken en bestellen indien mogelijk.

AirPods 5

Wanneer zijn de AirPods 5 verkrijgbaar?

De AirPods 5 zijn op 9 september 2026 aangekondigd en kunnen nu vooruitbesteld worden. Vanaf vrijdag 18 september 2026 zijn de nieuwe oordopjes officieel verkrijgbaar.

Wil je niet te veel betalen? Houd dan deze pagina in de gaten. Zodra de eerste winkelprijzen binnenkomen, vind je hier de actuele AirPods 5-prijzen en aanbiedingen.