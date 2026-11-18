Is je huidige iPhone nog prima, maar wil je wel besparen op je maandelijkse telefoonkosten? Dan is deze sim only-aanbieding interessant, want met een flinke korting én cashback loopt je totale voordeel op tot maar liefst 182 euro.

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Sim only bij Belsimpel: 40 GB voor slechts 1 euro per maand

Ben jij tevreden met je huidige iPhone? In dat geval is het interessant om te kijken naar een sim only-abonnement. Bij dat abonnement krijg je alleen nieuw abonnement, zonder dat je vastzit aan een nieuwe iPhone. Je krijgt op sim only-abonnementen vaak hoge kortingen en dat is nu niet anders. Bij Belsimpel scoor je tijdelijk een voordelig sim only-abonnement van Youfone. Je krijgt iedere maand 40 GB aan data en 300 minuten of sms’jes.

Voor dat abonnement betaal je tijdelijk vrijwel niks. De eerste twaalf maanden betaal je slechts één euro per maand. Na die periode betaal je de reguliere maandprijs van 12 euro. Daar blijft het niet bij, want met 50 euro cashback valt de gemiddelde maandprijs nóg lager uit. Zo ben je over de gehele looptijd van twee jaar gemiddeld slechts 4,42 euro per maand kwijt. Dat is opvallend, want met een databundel van 40 GB heb je zo goed als onbeperkte mobiele data. Voor onbeperkte abonnementen betaal je doorgaans veel meer, waardoor dit hét moment is om een sim only-abonnement te kiezen.

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Zoveel bespaar je met deze aanbieding

Wacht niet te lang met het afsluiten van het voordelige sim only-abonnement bij Belsimpel, want normaal gesproken betaal je voor deze bundel 288 euro over een periode van twee jaar. Door de korting op je maandprijs en de cashback blijft daar slechts 106 euro van over. Dat scheelt je dus maar liefst 182 euro, oftewel ruim 63 procent. Je bespaart zo meer dan de helft van de reguliere prijs. Hieronder hebben we de kosten voor je onder elkaar gezet:

Databundel Actieprijs per maand Reguliere prijs per maand Cashback Gemiddelde prijs per maand 30 GB €1,- (9 maanden) €10,- €75,- €3,50 40 GB €1,- (12 maanden) €12,- €50,- €4,42

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Dit zijn de voordelen van Youfone

Bij Youfone maak je gebruik van het 5G-netwerk van KPN. Je profiteert daarmee van een goede landelijke dekking en snel mobiel internet. Ook neem je eenvoudig je huidige telefoonnummer mee naar je nieuwe abonnement. Wil je voorkomen dat je buiten je internetbundel gaat? Dan stel je voor 50 cent per maand een dataplafond in. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan als je door je databundel heen bent.

Ben je tevreden met je huidige iPhone en is je abonnement bijna afgelopen? Dan is overstappen naar sim only een slimme manier om flink te besparen op je vaste lasten. Vergeet niet om de cashback op tijd aan te vragen. De genoemde gemiddelde maandprijs is inclusief cashback en exclusief eventuele extra kosten en prijswijzigingen.