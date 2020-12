De favoriete iOS-app van Lars van 2020: Microsoft Teams

Aan het eind van het jaar kiezen alle redactieleden van iPhoned hun favoriete app van 2020. Microsoft Teams was de favoriete iOS-app van Lars.

Apps van het jaar 2020: Microsoft Teams

Misschien is de term ‘favoriete’ app niet helemaal goed, maar Microsoft Teams is zonder twijfel de meest noodzakelijke app die ik dit jaar gebruikt heb. In een jaar waarin de hele wereld noodgedwongen overschakelde naar digitaal werken, vergaderen en lessen volgen, is Microsoft Teams de app die zich in een razend tempo ontwikkeld heeft.

Wat begon als een app voor online vergaderen en contact houden met elkaar, is in krap een jaar tijd uitgebouwd tot dé app waar ontelbaar veel scholen gebruik van maken om kinderen en studenten les te geven.

Daar is Microsoft slim op ingesprongen met speciale functies die speciaal voor thuisonderwijs bedoeld zijn. Zo kun je er gemakkelijk bestanden in klaarzetten, je klas samenstellen en zijn er allerlei fijne presentatietools om een les te geven.

Later in het jaar bracht Microsoft zelfs een update uit met de Together Mode waarmee je een digitaal klaslokaal of collegezaal kunt maken. De gebruikt persoonherkenning om je beeld uit te snijden en in een digitaal stoeltje te plaatsen. Zien klasgenoten elkaar digitaal zitten en kan de docent de hele klas tegelijk zien.

En Microsoft is nog lang niet klaar met het uitbouwen van Teams in deze gekke tijden. Zo kun je spoedig ‘Breakout rooms’ gebruiken om groepjes werknemers of studenten digitaal bij elkaar te zetten, net alsof ze in een aparte vergaderruimte of lokaal even overleggen om daarna weer naar de gezamenlijke ruimte terug te keren.

Dat soort slimme technische aanpassingen en snelle updates zijn precies wat we nodig hebben van apps in 2020 en in 2021. Nu digitale communicatie belangrijker is dan ooit zijn het dit soort apps die alles net even wat makkelijker maken.

Naast Microsoft Teams waren ook andere vergader-apps als Zoom en Google Meet populairder dan ooit, maar wat mij betreft is Teams degene die zich het snelst en meest passend heeft ontwikkeld. Dat maakt het voor mij de beste app die ik de afgelopen twaalf maanden gebruikt heb, al hoop ik volgend jaar rond deze tijd de app niet meer nodig te hebben.

Meer apps van 2020

Aan het eind van het jaar kijken we terug naar onze favoriete apps van 2020. Lees ook welke apps de andere iPhoned-redacteuren hebben gekozen. De komende dagen vind je iedere dag een nieuw app-artikel op iPhoned waarin een redacteur zijn of haar app van het jaar presenteert.