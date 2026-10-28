CarPlay is beter geworden in iOS 27.2 (door deze nieuwe features)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
28 oktober 2026, 13:01
3 min leestijd
CarPlay is beter geworden in iOS 27.2 (door deze nieuwe features)

Apple heeft CarPlay weer een update gegeven! Benieuwd wat er is veranderd? Deze nieuwe features komen met iOS 27.2 naar CarPlay.

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iOS 27.2

Er is weer een update voor de iPhone beschikbaar! Apple heeft op maandag 28 oktober iOS 27.2 uitgebracht. Het is een opvallende update, want iOS 27.1 wordt bij de meeste gebruikers overgeslagen. Apple heeft iOS 27.1 exclusief voor de iPhone Duo uitgebracht, waardoor andere iPhones nu al kunnen updaten naar iOS 27.2. Met de softwareversie komen niet alleen meer functies naar je iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met handige verbeteringen.

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Met iOS 27.2 maakt Apple Siri AI weer wat beter. Daar merken we in Nederland en België helaas nog niks van, want de nieuwe versie van Siri is hier nog niet beschikbaar. Twee andere nieuwe functies van iOS 27.2 komen wél naar de Europese versie van CarPlay. Ben je benieuwd wat er allemaal is veranderd? Deze twee nieuwe functies kun je na het installeren van iOS 27.2 direct gebruiken in CarPlay!

1. Apple Music

Apple Music is in een nieuw jasje gestoken! Het was al langer duidelijk dat Apple werkte aan een aangepast ontwerp voor de muziekdienst. Het nieuwe logo van Apple Music dook voor het eerst op in Londen bij de opening van de nieuwe Apple Music Hall. Daar verscheen het logo van Apple Music in een ander lettertype, dat de introductie van het redesign bleek. In iOS 27.2 heeft Apple dat nieuwe ontwerp officieel naar de muziekdienst gebracht.

Bij het nieuwe design neemt Apple afscheid van de kenmerkende rode accenten van Apple Music. In plaats daarvan kiest Apple voor meer zwarte en witte elementen, die de muziekdienst een zakelijkere interface geven. Zo verdwijnen de rode accenten in de navigatiebalk en in het muzieklogo. Luister jij regelmatig naar Apple Music via CarPlay? In dat geval verschijnt de nieuwe interface automatisch na het installeren van iOS 27.2.

Apple Music zwartwit

2. Podcasts

Naast Apple Music krijgt nog een dienst een handige update, want Apple Podcasts werkt weer wat beter in iOS 27.2. Apple maakt het gemakkelijker om je favoriete podcasts terug te vinden. De Podcasts-app krijgt op het tabblad ‘Home’ twee afzonderlijke onderdelen. Bij ‘Nieuwe afleveringen’ verschijnen de nieuwste afleveringen van podcasts die je volgt. Onder ‘Verder luisteren’ vind je afleveringen waaraan je al bent begonnen.

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Je hoeft daardoor minder te zoeken als je een podcast later wilt afluisteren. Met iOS 27.2 komen deze verbeteringen naar Apple Podcasts op de iPhone én in CarPlay. Luister jij onderweg regelmatig naar je favoriete podcasts? Dan zijn deze nieuwe functies in iOS 27.2 waarschijnlijk een welkome verandering. Waar je eerder vaak moest zoeken naar de juiste afleveringen, is dat vanaf iOS 27.2 niet meer nodig.

Apple Podcasts

Meer over CarPlay

Met iOS 27.2 brengt Apple een aantal handige verbeteringen naar standaard-apps van je iPhone. Die veranderingen zie je ook terug in CarPlay, waardoor het besturingssysteem voor je wagen weer wat beter werkt. Verder focust Apple op kleine verbeteringen in de software met iOS 27.2. Zo lost Apple veel beveiligingsproblemen op, dus het is aan te raden om de nieuwe softwareversie zo snel mogelijk te installeren.

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Je vindt iOS 27.2 op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Heb je iOS 27.2 nog niet geïnstalleerd? Tik dan op ‘Werk nu bij’ om je iPhone direct te updaten. Hier vertellen we welke functies nog meer naar je iPhone komen met iOS 27.2. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!

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