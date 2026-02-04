In 2022 kwam de Apple Watch Ultra op de markt. Voordat het product daadwerkelijk verkrijgbaar werd, ging nog het gerucht dat hij mogelijk de Apple Watch Series X ging heten. Het Ultra-model heeft unieke features en is speciaal bedoeld voor extreme sporten. De prijs ligt uiteraard ook een stukje hoger dan bij de reguliere Apple Watch 8, die in hetzelfde jaar uitkwam. Wil jij de Apple Watch Ultra kopen? Gebruik dan de prijsvergelijker op deze pagina. Daarmee vind je altijd de beste prijs van dit moment. Let op: opvolger Apple Watch Ultra 2 is inmiddels ook verkrijgbaar.

Voor wie is de Apple Watch Ultra kopen het meest geschikt?

Zoals gezegd is de Apple Watch Ultra bedoeld voor extreme sporten. Denk aan mountainbiken, surfen, skiën en meer. Omdat hij daardoor tegen een stootje, vuil en water moet kunnen, worden er sterkere materialen gebruikt. Ook zijn er speciale gezondheidsfuncties die het mogelijk maakt om dergelijke activiteiten bij te houden.

Door al deze feiten is de watch een stuk duurder. Als je een Apple Watch Ultra kopen wil, beoefen je dus regelmatig extreme sporten en ben je bereid om meer te betalen.

Zo gebruik je de prijsvergelijker om de beste prijs te vinden

Door de prijsvergelijker wordt het heel eenvoudig om een Apple Watch Ultra te kopen tegen de beste prijs. De meest voordelige aanbieding staat namelijk altijd bovenaan. De aanbiedingen worden automatisch up to date gehouden, daardoor zie je altijd de beste deals van dit moment.

Gebruik de filteropties aan de linkerkant om het aanbod van de Apple Watch Series Ultra toe te spitsen op jouw voorkeuren. Je kunt filteren op kleur, schermgrootte, levertijd en meer. Als je uiteindelijk de beste deal voor jou gevonden hebt, klik je op de aanbieding. Je komt dan vanzelf op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar kun je de Apple Watch Ultra kopen zoals je gewend bent. Alleen nu weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.