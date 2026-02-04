iPhone 18 Pro: Pro pakt door

Bekijk actie

Apple Watch Ultra kopen: vergelijk alle aanbiedingen en vind de beste prijs

Verkrijgbaar
Overzicht
Prijzen
Apple Watch Ultra
1/21
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 1 prijs van 1 shop
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 1.499,95 bij bol.com plaza
Start vergelijkenBekijk beste deal
Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple Watch Ultra het goedkoopst kan scoren. De Apple Watch Ultra is verkrijgbaar in 49mm schermgrootte en in de kleur grijs. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
Filters
×
Filters
1 resultaat vanaf € 1.499,95
Gesponsord
Sim only abonnement
Vodafone
Tot €20 korting per maand
  • Extra voordeel als je thuis Ziggo hebt:
  • Iedere maand korting i.c.m. Ziggo Internet
  • Dubbele data en gratis streamingsdienst
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
30GB voor €6,50 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Al 38 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Bekijk aanbieding
Apple Watch Ultra
Apple Watch Ultra
49 mmGeweven trail band MTitaniumMet mobiel internet
€ 1.499,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
11d

In 2022 kwam de Apple Watch Ultra op de markt. Voordat het product daadwerkelijk verkrijgbaar werd, ging nog het gerucht dat hij mogelijk de Apple Watch Series X ging heten. Het Ultra-model heeft unieke features en is speciaal bedoeld voor extreme sporten. De prijs ligt uiteraard ook een stukje hoger dan bij de reguliere Apple Watch 8, die in hetzelfde jaar uitkwam. Wil jij de Apple Watch Ultra kopen? Gebruik dan de prijsvergelijker op deze pagina. Daarmee vind je altijd de beste prijs van dit moment. Let op: opvolger Apple Watch Ultra 2 is inmiddels ook verkrijgbaar.

Voor wie is de Apple Watch Ultra kopen het meest geschikt?

Zoals gezegd is de Apple Watch Ultra bedoeld voor extreme sporten. Denk aan mountainbiken, surfen, skiën en meer. Omdat hij daardoor tegen een stootje, vuil en water moet kunnen, worden er sterkere materialen gebruikt. Ook zijn er speciale gezondheidsfuncties die het mogelijk maakt om dergelijke activiteiten bij te houden.

Door al deze feiten is de watch een stuk duurder. Als je een Apple Watch Ultra kopen wil, beoefen je dus regelmatig extreme sporten en ben je bereid om meer te betalen.

Zo gebruik je de prijsvergelijker om de beste prijs te vinden

Door de prijsvergelijker wordt het heel eenvoudig om een Apple Watch Ultra te kopen tegen de beste prijs. De meest voordelige aanbieding staat namelijk altijd bovenaan. De aanbiedingen worden automatisch up to date gehouden, daardoor zie je altijd de beste deals van dit moment. 

Gebruik de filteropties aan de linkerkant om het aanbod van de Apple Watch Series Ultra toe te spitsen op jouw voorkeuren. Je kunt filteren op kleur, schermgrootte, levertijd en meer. Als je uiteindelijk de beste deal voor jou gevonden hebt, klik je op de aanbieding. Je komt dan vanzelf op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar kun je de Apple Watch Ultra kopen zoals je gewend bent. Alleen nu weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren