iPhone 11 Pro los toestel kopen? Vergelijk alle prijzen

8.5
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
Overzicht
Los toestel
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
1/15
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 2 prijzen van 1 shop
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 449,99 bij bol.com plaza
Start vergelijkenBekijk beste deal
Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone 11 Pro los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 11 Pro is verkrijgbaar met 64GB en 256GB aan opslagruimte in de kleuren goud, middernachtgroen, spacegrijs en zilver. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
Filters
×
Geheugen
Kleur
Conditie
Filters
2 resultaten vanaf € 449,99
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only abonnement
Vodafone
Tot €20 korting per maand
  • Extra voordeel als je thuis Ziggo hebt:
  • Iedere maand korting i.c.m. Ziggo Internet
  • Dubbele data en gratis streamingsdienst
Bekijk aanbieding
NieuwRefurbished vanaf € 163,99
Apple iPhone 11 Pro
Apple iPhone 11 Pro
64 GB
€ 449,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d
Apple iPhone 11 Pro
Apple iPhone 11 Pro
256 GB
€ 749,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d

De iPhone 11 Pro los kopen: alles wat je moet weten

De iPhone 11 Pro is de opvolger van de iPhone XS uit 2018, die in september 2019 werd aangekondigd. Het design is grotendeels hetzelfde als dat van zijn voorganger. Naast de iPhone 11 Pro zijn op hetzelfde moment ook de iPhone 11 Pro Max en iPhone 11 uitgebracht.

iPhone 11 Pro los toestel prijs in Nederland

Apple heeft bij de lancering van de iPhone 11 Pro meteen ook de prijzen bekend gemaakt voor de verschillende versies van dit toestel. Dit zijn de adviesprijzen die bij lancering werden gehanteerd.

  • iPhone 11 Pro 64GB – 1159 euro
  • iPhone 11 Pro 256GB – 1329 euro
  • iPhone 11 Pro 512GB – 1559 euro

Vergeet niet om je oude iPhone in te ruilen tegen de tijd dat je van plan bent om een nieuw exemplaar aan te schaffen. Dat kan toch weer wat geld schelen.

iPhone 11 Pro los kopen: let hier op

Als je van plan bent om een iPhone los te kopen, zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Houd ten eerste rekening met de garantie. In Nederland geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar, dat je kunt uitbreiden met AppleCare+. Deze schadeverzekering van Apple dekt ook val- stoot- en waterschade.

In de prijsvergelijker van iPhoned vind je op ieder moment van de dag de beste prijs van het moment voor deze smartphone. De vergelijker bundelt de beste prijzen die je dankzij de filters precies af kunt stemmen op jouw behoeften. Kies bijvoorbeeld een specifieke opslagcapaciteit of kleur.

Sim-only of iPhone 11 Pro met abonnement?

Als je de iPhone 11 Pro met abonnement afsluit, krijg je in de meeste gevallen een BKR-registratie omdat je een lening afsluit. Wil je dat voorkomen, dan kun je de 11 Pro beter los kopen en combineren met een sim only abonnement. Ga voor handige tips en de beste sim only aanbiedingen naar onze vergelijker.

iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max?

Wil je toch het grootste oled-scherm van de iPhone 11 serie? Kies dan de iPhone 11 Pro Max. Gebruik onze prijsvergelijker voor het meest complete aanbod en alle actuele levertijden.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren