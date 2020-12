De iPhone 11 Pro is nog maar een jaar oud, maar door de lagere prijs een interessant alternatief voor de iPhone 12. Wij testen hem opnieuw in deze review-update voor 2021.

De iPhone 11 Pro voor deze review-update is door Apple ter beschikking gesteld

Ook dit jaar op iPhoned: review-updates

Omdat iPhones jaren meegaan en vaak ook jarenlang worden verkocht, hebben we iets bedacht op iPhoned. Iedere iPhone die Apple nog ondersteunt met iOS-updates testen we jaarlijks in deze rubriek.

Hier kijken we of een iPhone nog de moeite waard is om anno 2021 in huis te halen. Vandaag is de iPhone 11 Pro aan de beurt. Lees ook onze andere review-updates:

Design: na een jaar toch al wat verouderd

Het zal je niet ontgaan zijn dat Apple met de iPhone 12 een nieuw design introduceerde. Met hardere randen en geen afgeronde hoeken lijken de nieuwste iPhones meer op de recente iPad Pro’s dan op de iPhone 11.

Het nadeel hiervan is dat de iPhone 11 Pro direct minder ‘nieuw’ aanvoelt dan de iPhone 12, terwijl er maar iets meer dan 12 maanden tussen zitten. Als Apple in 2021 de iPhone 13 uitbrengt zal hij er hetzelfde uitzien als de iPhone 12 en daardoor blijft de 12 nog zeker een jaar of drie als moderne iPhone aanvoelen. De iPhone 11 Pro voelt daarmee net zo ‘oud’ als de iPhone X.

Dat neemt niet weg dat de iPhone 11 Pro er nog steeds mooi uitziet. De middernachtgroene kleur is nog steeds een persoonlijke favoriet die niet overtroffen is door het donkerblauw van de iPhone 12 Pro.

Iets wat de iPhone 11 Pro wel mist ten opzichte van de iPhone 12-serie is het keramisch schild. Deze nieuwe glasplaat maakt de iPhone 12 veel kras- en valbestendiger en dat is goed te merken. De iPhone 11 Pro die ik een jaar gebruikt heb is de iPhone met de meeste krasjes, terwijl de iPhone 12 Pro er na een paar maanden nog steeds als nieuw uitziet. Plak er dus vooral een screen protector op.

Prestaties: niks op aan te merken

Het voordeel van een iPhone is de lange levensduur. Omdat Apple hardware en software zelf ontwikkelt en zo goed op elkaar afstemt, kan de iPhone 11 Pro zich een jaar later nog steeds met gemak meten met de beste smartphones van het moment.

De iPhone 12 is sneller en beter, maar in de praktijk ga je hier niet veel van merken. De iPhone 11 Pro draait met gemak de zwaarste apps en games en dat zal voorlopig nog wel zo blijven. We verwachten dat 99% van de iPhone-gebruikers meer dan genoeg kracht in huis haalt met de iPhone 11 Pro.

Zo hebben we grafisch intensieve games als Sky: Children of the Light, Genshin Impact en Call of Duty: Mobile geprobeerd. Zonder problemen kan de iPhone 11 Pro deze spellen aan, met relatief korte laadtijden. Pas over een aantal jaar zal je gaan merken dat de iPhone 12 een modernere chip heeft dan de iPhone 11, maar dat is in 2021 (en ook in 2022) nog niks om je zorgen om te maken.

Prijs en camera: een interessant iPhone 12-alternatief

Wat ons vooral opvalt is de prijs waar de iPhone 11 Pro nu voor verkocht wordt. Gemiddeld gezien betaal je rond de 920 euro voor een nieuw model met 64GB aan geheugen, tweehonderd euro minder dan de iPhone 12 Pro en maar vijftig euro meer dan de iPhone 12.







Vooral die laatste is interessant, want op het nieuwe design en ondersteuning voor MagSafe na heeft de iPhone 11 Pro vooral wat de camera betreft meer te bieden. De iPhone 12 moet het doen met een groothoek en ultra groothoeklens, maar de iPhone 11 Pro voegt daar nog een extra telelens aan toe.

Deze extra lens maakt vooral het inzoomen veel beter. Door optisch te zoomen tot twee keer kun je beeld dichterbij halen zonder op kwaliteit in te leveren. Dat maakt de iPhone 11 Pro-camera ondanks de verbeteringen van de iPhone 12-camera wat ons betreft de betere keus.

Toekomstbestendig

Ruim negenhonderd euro voor een nieuwe smartphone is uiteraard een flinke smak geld, zeker als je daarvoor niet het nieuwste van het nieuwste in huis haalt. Toch hoef je je met de iPhone 11 Pro in 2021 geen zorgen te maken over hoe toekomstbestendig het apparaat is.

Eigenlijk ondersteunt Apple iPhones altijd vijf jaar of langer met iOS-updates, wat betekent dat de iPhone 11 Pro nog zeker tot 2024 veilig zit op dit gebied. Dat is ook goed nieuws als je over een jaar of twee je iPhone weer door wilt verkopen als je overstapt op een nieuwe. iPhones behouden hun waarde veel sterker dan ieder Android-toestel.

Conclusie iPhone 11 Pro in 2021 review

Vind je fotograferen met je iPhone belangrijk en hecht je minder waarde aan het nieuwe design en MagSafe? Dan is de iPhone 11 Pro in 2021 een uitstekende en betaalbaarder keus dan de iPhone 12 Pro. Ook een jaar later is deze iPhone nog steeds flink aan de prijs, dus tenzij je er geen moeite mee hebt om ruim negenhonderd euro aan een smartphone uit te geven zul je zonder twijfel erg tevreden zijn met alles wat de 11 Pro te bieden heeft.

iPhone 11 Pro kopen

Ben je na het lezen van deze iPhone 11 Pro in 2021 review-update enthousiast geworden? Gebruik dan onze prijsvergelijker om het toestel voor de beste prijs op de kop te tikken. Of je nu een iPhone 11 Pro met abonnement of losse iPhone 11 Pro zoekt: bij iPhoned ben je aan het juiste adres.