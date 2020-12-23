iPhone 11 Pro refurbished prijzen vergelijken

Een refurbished iPhone 11 Pro is net zo goed als een nieuw exemplaar, maar dan goedkoper. Door een eerder gebruikt toestel te kopen steun je niet alleen het milieu, maar dus ook je portemonnee. Op deze pagina leggen we uit waarom refurbished kopen zo gek nog niet is.

iPhone 11 Pro refurbished kopen: slim, of niet?

De iPhone 11 Pro kwam uit in 2019 en is de opvolger van de iPhone XS uit 2018. Het toestel werd in 2020 opgevolgd door de iPhone 12 Pro.

1. Prijsverschil

De meeste mensen kiezen voor een refurbished iPhone 11 Pro vanwege het prijsverschil. Een opgeknapt exemplaar is altijd goedkoper dan nieuw kopen. Hoeveel je precies bespaart, hangt af van de winkel waar je koopt en de conditie van het toestel.

In de refurbished-wereld worden over het algemeen drie condities gebruikt: ‘Zo goed als nieuw’, ‘Lichte gebruikerssporen’ en ‘Zichtbaar gebruikt’. Bij de eerste conditie zie je aan niets af dat het toestel een eerdere eigenaar heeft gehad: alles oogt piekfijn.

Kies je een toestel met lichte gebruikerssporen, dan zit er misschien een deukje in de behuizing of krasje op het scherm. Een refurbished iPhone 11 Pro die zichtbaar gebruikt is heeft duidelijke krassen, deuken en/of andere beschadigingen.

2. Goed voor het milieu

Wie refurbished koopt, zet zich in voor een beter milieu. Alles dat niet zomaar wordt weggegooid maar een tweede leven krijgt is natuurlijk beter voor de wereld om ons heen. Er zitten een hoop waardevolle grondstoffen in moderne smartphones en door refurbished te kopen hoeven deze niet nogmaals ontgonnen te worden.

3. Maar, geen 5G

Let wel op bij het kopen van een refurbished iPhone 11 Pro. Het toestel kan bijvoorbeeld niet overweg met 5G. Hij is daarmee minder toekomstbestendig dan de iPhone 12, die wél over 5G beschikt. De opvolger van 4G wordt de komende jaren volledig in Nederland uitgerold.

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Wat is refurbished?

Kort door de bocht betekent refurbished ‘opgeknapt’. Je koopt dus een smartphone die al eerder in gebruik is geweest.

Refurbished is niet hetzelfde als tweedehands. Een refurbished iPhone 11 Pro is namelijk helemaal gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. Dat is bij tweedehands niet zo. Een refurbished-telefoon werkt dus zo goed als nieuw. Je krijgt dan ook gewoon garantie op je aankoop, in tegenstelling tot bij veel tweedehands-telefoons.

Aan de buitenkant kunnen refurbished-smartphones wel wat gebruikerssporen hebben. Aanbieders van opgeknapte telefoons gebruiken daarom condities (soms ook gradaties genoemd) om de uiterlijke staat van de mobiel aan te geven.

Koop je een refurbished iPhone 11 Pro met hier en daar wat gebruikerssporen, dan krijg je uiteraard een flinke korting. Daartegenover is een (zo goed als) piekfijn toestel natuurlijk wat minder goedkoop.