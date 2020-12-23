iPhone 11 Pro refurbished prijzen vergelijken

8.5
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
Overzicht
Los toestel
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
1/15
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 19 prijzen van 5 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 163,99 bij reBuy
Start vergelijkenBekijk beste deal
Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPhone 11 Pro het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 11 Pro is refurbished verkrijgbaar met 64GB, 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren goud, middernachtgroen, spacegrijs en zilver. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
Filters
×
Geheugen
Kleur
Conditie
Refurbished
Keurmerk refurbished
Garantie
Filters
19 resultaten vanaf € 163,99
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only abonnement
Vodafone
Tot €20 korting per maand
  • Extra voordeel als je thuis Ziggo hebt:
  • Iedere maand korting i.c.m. Ziggo Internet
  • Dubbele data en gratis streamingsdienst
Bekijk aanbieding
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
64 GB
€ 163,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
64 GB
€ 182,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Fixje
Bekijk aanbieding
9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
64 GB
€ 194,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Fixje
Bekijk aanbieding
9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
256 GB
€ 203,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
256 GB
€ 212,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Fixje
Bekijk aanbieding
9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
64 GB
€ 219,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
64 GB
€ 219,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
256 GB
€ 226,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
64 GB
€ 239,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
256 GB
€ 249,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
256 GB
€ 269,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Fixje
Bekijk aanbieding
9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 11 Pro
Refurbished
Apple iPhone 11 Pro
256 GB
€ 269,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk

Een refurbished iPhone 11 Pro is net zo goed als een nieuw exemplaar, maar dan goedkoper. Door een eerder gebruikt toestel te kopen steun je niet alleen het milieu, maar dus ook je portemonnee. Op deze pagina leggen we uit waarom refurbished kopen zo gek nog niet is.

iPhone 11 Pro refurbished kopen: slim, of niet?

De iPhone 11 Pro kwam uit in 2019 en is de opvolger van de iPhone XS uit 2018. Het toestel werd in 2020 opgevolgd door de iPhone 12 Pro.

1. Prijsverschil

De meeste mensen kiezen voor een refurbished iPhone 11 Pro vanwege het prijsverschil. Een opgeknapt exemplaar is altijd goedkoper dan nieuw kopen. Hoeveel je precies bespaart, hangt af van de winkel waar je koopt en de conditie van het toestel.

In de refurbished-wereld worden over het algemeen drie condities gebruikt: ‘Zo goed als nieuw’, ‘Lichte gebruikerssporen’ en ‘Zichtbaar gebruikt’. Bij de eerste conditie zie je aan niets af dat het toestel een eerdere eigenaar heeft gehad: alles oogt piekfijn.

Kies je een toestel met lichte gebruikerssporen, dan zit er misschien een deukje in de behuizing of krasje op het scherm. Een refurbished iPhone 11 Pro die zichtbaar gebruikt is heeft duidelijke krassen, deuken en/of andere beschadigingen.

2. Goed voor het milieu

Wie refurbished koopt, zet zich in voor een beter milieu. Alles dat niet zomaar wordt weggegooid maar een tweede leven krijgt is natuurlijk beter voor de wereld om ons heen. Er zitten een hoop waardevolle grondstoffen in moderne smartphones en door refurbished te kopen hoeven deze niet nogmaals ontgonnen te worden.

3. Maar, geen 5G

Let wel op bij het kopen van een refurbished iPhone 11 Pro. Het toestel kan bijvoorbeeld niet overweg met 5G. Hij is daarmee minder toekomstbestendig dan de iPhone 12, die wél over 5G beschikt. De opvolger van 4G wordt de komende jaren volledig in Nederland uitgerold.

Lees ook: Uitleg: Waarom de iPhone 11 geen 5G heeft

Wat is refurbished?

Kort door de bocht betekent refurbished ‘opgeknapt’. Je koopt dus een smartphone die al eerder in gebruik is geweest.

Refurbished is niet hetzelfde als tweedehands. Een refurbished iPhone 11 Pro is namelijk helemaal gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. Dat is bij tweedehands niet zo. Een refurbished-telefoon werkt dus zo goed als nieuw. Je krijgt dan ook gewoon garantie op je aankoop, in tegenstelling tot bij veel tweedehands-telefoons.

Aan de buitenkant kunnen refurbished-smartphones wel wat gebruikerssporen hebben. Aanbieders van opgeknapte telefoons gebruiken daarom condities (soms ook gradaties genoemd) om de uiterlijke staat van de mobiel aan te geven.

Koop je een refurbished iPhone 11 Pro met hier en daar wat gebruikerssporen, dan krijg je uiteraard een flinke korting. Daartegenover is een (zo goed als) piekfijn toestel natuurlijk wat minder goedkoop.

Wat is refurbished en waar moet je op letten bij een refurbished iPhone? iPhoned legt het uit

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren