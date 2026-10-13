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Deze 3 langverwachte Apple-producten verschijnen vandaag

Maurice Snijders
Maurice Snijders
13 oktober 2026, 8:57
2 min leestijd
Deze 3 langverwachte Apple-producten verschijnen vandaag

We verwachten vandaag 3 nieuwe Apple-producten: een nieuwe Apple TV 4K, de HomePod mini 2 en de compleet nieuwe HomeView. Dit zijn ze.

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Deze 3 Apple-producten verschijnen vandaag

Apple presenteert vandaag om 15.00 uur Nederlandse tijd nieuwe producten en noemt de presentatie ‘Welcome home‘. Het gaat dan ook om 3 Apple-producten die je thuis kunt gebruiken. We zetten ze voor je op een rij:

1. Apple TV 4K

Een van de 3 nieuwe Apple-producten is een nieuwe Apple TV 4K. De huidige versie verscheen in 2022 en heeft inmiddels dus een paar jaar op de teller staan. Vandaag wordt de opvolger verwacht, die vooral aan de binnenkant flinke verbeteringen krijgt.

Zo verwachten we een snelle A19-chip. Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de A15-chip in het huidige model. De krachtigere processor moet ervoor zorgen dat apps sneller werken en games beter draaien. Daarnaast verwachten we ondersteuning voor nieuwe AI-functies en een slimmere versie van Siri. Ook krijgt de nieuwe Apple TV vermoedelijk betere draadloze verbindingen. Daarmee wordt het apparaat niet alleen interessanter voor filmliefhebbers, maar ook voor mensen die hun slimme huis via Apple bedienen.

Apple-producten 3

2. HomePod mini 2

De HomePod mini is ook een van de 3 nieuwe Apple-producten. De compacte slimme speaker is populair vanwege zijn formaat en de samenwerking met andere Apple-apparaten, maar de hardware is inmiddels behoorlijk gedateerd.

De HomePod mini 2 krijgt eveneens een nieuwere chip, waardoor Siri en andere slimme functies beter kunnen werken. Ook verbeteringen op het gebied van wifi en smart home-technologie liggen voor de hand. Dat is vooral interessant als je meerdere slimme apparaten in huis hebt. Met ondersteuning voor moderne standaarden kan de speaker een grotere rol spelen bij het aansturen van lampen, thermostaten en andere slimme accessoires.

update mini homepod

3. HomeView

De spannendste van de 3 nieuwe Apple-producten is waarschijnlijk de HomeView. Dit nieuwe apparaat moet Apple een grotere rol geven in de slimme woonkamer. De naam wijst op een product dat zich richt op het bedienen en bekijken van informatie binnen een smart home. Hoe het apparaat er precies uitziet en welke functies het krijgt, moet nog blijken. Ook is het nog afwachten of Apple de naam HomeView daadwerkelijk gebruikt.

Vandaag wordt duidelijk welke plannen Apple daadwerkelijk heeft. Houd er rekening mee dat een aankondiging niet automatisch betekent dat de producten ook direct in de winkels liggen. De prijzen en release-data kunnen per product verschillen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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Apple HomePod mini
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