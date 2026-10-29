Terugblik: deze 15+ producten heeft Apple uitgebracht in oktober 2026

Apple heeft in oktober 2026 flink uitgepakt en maar liefst 15+ nieuwe producten gepresenteerd – we zetten ze allemaal voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze 10+ producten heeft Apple uitgebracht in oktober

Apple heeft deze maand niet alleen nieuwe Macs en een vernieuwde iPad mini gepresenteerd, maar kwam ook met een compleet nieuwe smart home-hub, een verbeterde Apple TV 4K en een nieuwe HomePod mini. Daarnaast introduceerde Apple een reeks slimme woonaccessoires en nieuwe Mac-accessoires. Dit zijn ze allemaal:

1. MacBook Pro PROLED XDR-display

De grootste aankondiging van oktober is zonder meer de vernieuwde MacBook Pro met M5 Pro- en M5 Max-chips: de MacBook Pro PROLED XDR-display. Apple heeft zijn professionele laptop voor het eerst voorzien van een oled-scherm met touchscreen. Daarmee kun je niet alleen met het trackpad en toetsenbord werken, maar ook rechtstreeks op het scherm tikken en vegen.

Het nieuwe display zorgt voor diepere zwarttinten, meer contrast en levendigere kleuren. Ook heeft Apple de laptop dunner en lichter gemaakt. De bekende notch in het scherm heeft plaatsgemaakt voor een Dynamic Island, en het verlichte Apple-logo op de achterkant is weer terug. De vanaf-prijs is met 3349 euro wel erg hoog.

2. MacBook Pro 14-inch M6

Ook de reguliere 14-inch MacBook Pro kreeg een update. Dit instapmodel beschikt voortaan over de M6-chip, de opvolger van de M5. Verder is er maar weinig veranderd aan de MacBook. Wil je een krachtige MacBook Pro, maar heb je niet per se behoefte aan een touchscreen of oled-display, is dit een interessante optie.

3. iMac M6

De 24-inch iMac kreeg eveneens de M6-chip. Daarmee sluit Apple zijn alles-in-ééncomputer weer aan op de nieuwste generatie processors. Het vertrouwde ontwerp met kleurrijke behuizingen blijft behouden. De update is daarmee vooral interessant als je toe bent aan een snellere computer, maar ook tevreden bent met het bestaande ontwerp. De vanaf-prijs van de nieuwe iMac bedraagt 1819 euro.

4. iPad mini 2026

De iPad mini kreeg een grotere upgrade dan je op basis van het formaat misschien zou verwachten. Het compacte tablet heeft nu een oled-display van 8,5 inch, waardoor beelden meer contrast en intensere kleuren krijgen. De tablet draait op de A20 Pro-chip.

Daarnaast heeft Apple de luidsprekers opnieuw ontworpen, waardoor het apparaat een IP67-classificatie voor water- en stofbestendigheid heeft gekregen. Verder beschikt de nieuwe iPad mini over een camera aan de lange zijde, wat prettiger is tijdens videogesprekken in landschapsmodus. De prijs is met 759 euro wel iets hoger.

5. Apple HomeView

Apple richt zich niet alleen op computers en tablets. Op 13 oktober presenteerde het bedrijf de HomeView: een compleet nieuwe smart home-hub die je woning en je Apple-apparaten dichter bij elkaar moet brengen. Het apparaat combineert een scherm met apps, widgets en persoonlijke informatie voor maximaal zes gebruikers. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om slimme apparaten te bedienen, informatie op te vragen of recepten en timers in de keuken te bekijken.

De HomeView heeft een vanaf-prijs van 299 dollar in de Verenigde Staten. In de Europese Unie verschijnt het apparaat voorlopig helaas niet. De beschikbaarheid van de benodigde Siri AI-functies speelt daarbij een rol.

6. Apple TV 4K (vierde generatie)

Ook de Apple TV 4K heeft een update gehad. Het apparaat is uitgerust met de A19-chip, biedt ondersteuning voor Wi-Fi 7 en heeft meer opslagruimte dan zijn voorganger. Een belangrijke vernieuwing is de ingebouwde microfoon. Daardoor kun je Siri aanspreken zonder eerst de afstandsbediening te pakken. De vernieuwde Siri Remote ondersteunt bovendien nauwkeurig zoeken via het Zoek mijn-netwerk, zodat je de afstandsbediening gemakkelijker terugvindt.

Nieuw is ook de mogelijkheid om een surroundopstelling met vier HomePods te gebruiken. Dat maakt de Apple TV 4K interessanter voor mensen die hun woonkamer als thuisbioscoop willen inrichten. Ook de nieuwe Apple TV 4K is met een prijs van 349 euro flink duurder geworden.

Apple TV 4K 2026 kopen

Je kunt de Apple TV 4K binnenkort bij onderstaande shops bestellen voor 349 euro. Vanaf 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

7. HomePod mini 2

De kleine slimme speaker van Apple is terug. De HomePod mini 2 heeft een S10-chip, waarmee Apple de audioprestaties verder wil verbeteren. Ook is er ondersteuning voor nieuwe slimme functies die met Siri AI samenhangen. Een opvallende toevoeging is Sound Glow. Daarbij licht de bovenkant van de speaker op en beweegt het licht mee met de muziek. De kleuren sluiten aan bij de albumillustratie van het nummer dat je afspeelt.

Verder kun je de nieuwe HomePod mini combineren met andere geschikte HomePods voor een surround-opstelling met vier speakers. De speaker verschijnt in vijf kleuren: Roze, Groen, Blauw, Wit en Middernacht en is verkrijgbaar voor een prijs van 169 euro.

HomePod mini 2 kopen

Je kunt de HomePod mini 2 binnenkort bij onderstaande shops bestellen. De adviesprijs is 349 euro. Vanaf 30 oktober worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

8. Mac Studio 2026

De Mac Studio met M5 Ultra is beschikbaar gekomen in een configuratie met maar liefst 512 GB werkgeheugen. Dat maakt de desktop interessant voor professionele toepassingen, zoals grote AI-workloads, complexe videoprojecten en andere zware taken. Je moet wel flink in de buidel tasten, want de nieuwe MacStudio heeft een vanaf-prijs van 3029 euro.

9. LG Video Doorbell

Dankzij een aantal accessoires komen we op 10+ producten die Apple heeft gepresenteerd. De Apple Home Collection bestaat uit producten voor slimme huizen. Een van de opvallendste producten is de LG Video Doorbell. Deze slimme deurbel heeft twee camera’s: een 2,5K-camera aan de voorkant en een tweede camera met Full HD-resolutie voor een aanvullend beeld. Ook is er een ingebouwde spotlight.

De deurbel werkt samen met de Home-app en kan meldingen en beelden weergeven via onder meer de HomeView en HomePod. De Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar in de VS kost de deurbel 249,95 dollar.

10. LG Outdoor Cam

De LG Outdoor Cam is bedoeld om buiten een oogje in het zeil te houden. De camera biedt nachtzicht in kleur bij weinig licht en kan in verschillende posities worden gericht. Zoals bij de andere camera’s uit de Apple Home Collection staat bediening via de Home-app centraal. Ook hiervan weten we nog geen Nederlandse prijs, maar de Amerikaanse adviesprijs bedraagt 299,95 dollar.

11. LG Indoor Cam

Ook voor binnen heeft Apple een nieuwe camera aangekondigd. De LG Indoor Cam beschikt over een privacyfunctie waarbij de camera omhoog kan kantelen wanneer bewoners thuis zijn, zodat er niet wordt gefilmd. Wanneer bewoners vertrekken, kan de camera weer naar beneden draaien om de ruimte in de gaten te houden. Deze functie werkt op basis van locatiegegevens, maar is ook handmatig aan te passen. De Nederlandse prijs is nog niet bekend, in de Verenigde Staten betaal je 199,95 dollar.

12. LG Floodlight Cam

Een van de 10+ nieuwe producten is de LG Floodlight Cam. Deze buitencamera combineert twee schijnwerpers met camerabewaking. De verlichting wordt geactiveerd wanneer beweging wordt gedetecteerd. Ook beschikt de camera over nachtzicht in kleur bij weinig licht. Er is nog geen Nederlandse prijs bekend, maar de Amerikaanse adviesprijs bedraagt 399,95 dollar.

13. LG Smart Deadbolt Lock

Apple heeft samen met LG ook een slim deurslot aangekondigd. De Smart Deadbolt Lock ondersteunt Ultra Wideband (UWB), waardoor de deur automatisch kan worden ontgrendeld wanneer je jouw huis nadert. Gebruik je dat liever niet, dan kun je het slot ook openen met een pincode.

Daarnaast is er een verborgen noodsleutelopening en kan het systeem signaleren of de deur wordt geopend, gesloten of gemanipuleerd. Er is nog geen Nederlandse prijs bekend. De Amerikaanse adviesprijs bedraagt 349,95 dollar.

14. LG Thermostat

De nieuwe LG Thermostat is bedoeld om de temperatuur in huis slimmer te regelen. De thermostaat ondersteunt Adaptive Temperature en kan rekening houden met temperatuur- en luchtvochtigheidsmetingen uit verschillende kamers.

In de Verenigde Staten kan het systeem bij geschikte energiecontracten bovendien rekening houden met goedkopere momenten om te verwarmen of te koelen. Het is nog niet bekend wat de thermostaat in Nederland gaat kosten. In de VS betaal je 199,95 dollar. Losse temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren kosten 39,95 dollar per stuk.

15. Schneider Electric Thermostat

Naast de thermostaat van LG komt er ook een model van Schneider Electric. Deze thermostaat ondersteunt eveneens Adaptive Temperature en kan worden gecombineerd met sensoren om de omstandigheden in meerdere kamers te meten.

We verwachten dat deze thermostaat net zo duur wordt als die van LG. De Amerikaanse adviesprijs is namelijk ook gelijk aan die van het LG-model: 199,95 dollar. Voor de bijbehorende sensoren geldt een prijs van 39,95 dollar.

16. Nieuwe Mac-opladers en World Travel Adapter Kit

De laatste van de 10+ producten die Apple heeft gepresenteerd, is een verzameling nieuwe opladers voor Mac-gebruikers die veel onderweg zijn. Apple heeft namelijk nieuw ontworpen Mac-opladers en een World Travel Adapter Kit. Die laatste is bedoeld voor reizigers die hun apparaten in verschillende landen willen opladen. Deze nieuwe kit kost 45 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer verschijnen de 15+ nieuwe producten?

Niet alle 10+ producten die Apple in oktober heeft aangekondigd, ligt meteen in de winkel. De producten hebben verschillende introductiedata en sommige accessoires verschijnen pas later. De nieuwe MacBook Pro-modellen, iMac en iPad mini zijn sinds 28 oktober te bestellen en worden vanaf 6 november geleverd. De HomePod mini 2 volgt op 30 oktober, de nieuwe Apple TV 4K staat voor 13 november gepland.

Voor de accessoires uit de Apple Home Collection staat december op de planning. Sommige producten volgen pas begin 2027. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!