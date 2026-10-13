Apple brengt HomeView níét uit in de EU (net als deze andere producten)

Apple heeft de langverwachte HomeView gepresenteerd, maar brengt het product niet in Europa uit. Op deze producten moeten we nog meer wachten!

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Apple presenteert HomeView

Apple heeft weer een reeks nieuwe producten gepresenteerd! Op dinsdag 13 oktober 2026 heeft Apple nieuwe toestellen voor je slimme woning onthuld. De belangrijkste aankondiging is de HomeView, die het centrale punt van je smart home moet worden. Dat geldt helaas niet voor gebruikers binnen de Europese Unie, want Apple heeft bekendgemaakt dat het langverwachte product hier voorlopig niet beschikbaar komt.

De HomeView werkt met Apple Intelligence en wordt voornamelijk bediend via Siri AI. Dat is de verbeterde versie van Siri, die is uitgebreid met kunstmatige intelligentie. Siri AI is nog niet beschikbaar in de Europese Unie, omdat Apple het niet eens is met de Europese regelgeving waaraan Siri AI moet voldoen. Siri AI is het belangrijkste onderdeel van de HomeView, waardoor Apple heeft besloten om het apparaat hier voorlopig helemaal niet uit te brengen.

Minder producten in de EU

Slecht nieuws dus als je zit te wachten op de HomeView, want het apparaat komt vooralsnog niet naar landen binnen de Europese Unie. Apple heeft niet bekendgemaakt wanneer het product wél wordt uitgebracht, dat hangt samen met de release van Siri AI. Het lijkt er voorlopig niet op dat Apple en de Europese Commissie het eens worden over de regelgeving rondom Siri AI, waardoor de HomeView ook nog wel even op zich laat wachten.

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De HomeView is niet het enige apparaat dat Apple uitstelt in de Europese Unie. Het bedrijf heeft een reeks slimme accessoires aangekondigd, waaronder een videodeurbel, deurslot, thermostaat en beveiligingscamera. Deze producten zijn onderdeel van de Apple Home Collection, die voorlopig niet naar landen binnen de Europese Unie komt. Waarom deze toestellen hier niet verschijnen is nog onduidelijk, want ze werken niet met Siri AI. Het is eveneens onbekend of Apple de slimme accessoires uiteindelijk ook naar de Europese Unie brengt.

Deze toestellen komen wél

Apple heeft veel producten aangekondigd, die we in de Europese Unie voorlopig niet zullen zien. De HomeView is het grootste gemis, helaas moeten we ook de slimme accessoires missen. Het is de verwachting dat deze producten de komende maanden in ieder geval niet beschikbaar komen in Nederland en België, het is niet bekend of Apple nog aan een release binnen de Europese Unie werkt. Apple heeft wel aangegeven dat het bedrijf nog werkt aan een oplossing met de Europese Commissie.

De HomeView verschijnt hier dus niet, maar Apple heeft nog twee apparaten aangekondigd die hier wél beschikbaar zijn. Het bedrijf heeft de Apple TV 4K 2026 en de HomePod mini 2 gepresenteerd. Beide toestellen hebben de grootste updates in jaren gekregen, met snellere processors en meer slimme functies. De Apple TV 4K kun je nu al bestellen, het apparaat wordt op 13 november bij je thuis afgeleverd. Bekijk hier welke winkels meedoen aan de voorverkoop:

Apple TV 4K 2026

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Ben je juist op zoek naar een nieuwe speaker voor je huis? In dat geval kun je de HomePod mini 2 ook direct bestellen, want de pre-order is al begonnen. Je haalt de tweede generatie van de HomePod mini 2 voor 169 euro in huis. Als je de nieuwe generatie van de HomePod mini nu bestelt, heb je het apparaat 30 oktober direct in huis. Bij deze winkels kun je het apparaat al bestellen:

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