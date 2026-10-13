Apple onthult de HomeView: deze 3 features maken hem héél bijzonder

Apple heeft de compleet nieuwe HomeView officieel onthuld! Benieuwd wat je met het apparaat kunt doen? Deze features maken de HomeView heel bijzonder!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple HomeView

Apple heeft weer een compleet nieuw apparaat gepresenteerd! Vorige maand onthulde Apple de nieuwe iPhone Duo, deze maand heeft het bedrijf een reeks producten voor je slimme woning aangekondigd. De belangrijkste aankondiging is zonder twijfel de Apple HomeView, dat een combinatie van de HomePod en de iPad is. Het is Apple’s eerste slimme speaker die voorzien is van een scherm.

De HomeView is een enorm handig apparaat voor je slimme woning, maar Europese gebruikers moeten helaas nog wel even wachten op het toestel. Apple heeft aangekondigd dat de HomeView voorlopig niet beschikbaar komt in de Europese Unie, omdat Siri AI hier nog niet te gebruiken is. In de Verenigde Staten kunnen gebruikers het apparaat wel al bestellen. Ben je benieuwd welke functies je bij de HomeView krijgt? Deze drie features maken de HomeView heel bijzonder!

1. Opvallend ontwerp

Apple heeft bij de HomeView voor een opvallend ontwerp gekozen. Het is Apple’s eerste speaker met een display. Je krijgt bij de HomeView een vierkant 7-inch scherm, waarmee je het apparaat bedient. Dit scherm is in twee varianten beschikbaar: vastgemaakt aan de HomeView, of als los onderdeel om aan de muur te bevestigen. Zo kun je als gebruiker zelf kiezen op welke manier je de HomeView in je huishouden plaatst.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het ontwerp van de HomeView doet denken aan het design van de iconische iMac G4, die eveneens bestond uit een scherm op een speaker. Bij de HomeView die je op de tafel kunt plaatsen heb je de keuze uit vier kleuren, dat zijn spacegrijs, zilver, sterrenlicht en roze. De uitvoering die je aan de muur kunt bevestigen is beschikbaar in de kleuren zilver en spacegrijs. Heb je het apparaat op de juiste plek gezet? Dan kun je alle apparaten in je slimme woning veel gemakkelijker bedienen.

2. Centrale punt voor je slimme woning

De HomeView vormt het centrale punt voor je slimme woning. Met het apparaat kun je – zoals de naam al doet vermoeden – alle slimme apparaten in je huis bekijken en bedienen. Dat maakt het apparaat bijzonder, want het is Apple’s eerste hub voor je smart home. Zo kun je niet alleen slimme lampen aanpassen via de HomeView, maar ook slimme sloten, thermostaten en stekkers. Die kunnen allemaal bediend worden vanaf de HomeView, mits ze werken met Apple HomeKit.

Om al deze slimme apparaten te bedienen vanaf één plek heeft Apple een nieuw besturingssysteem ontwikkeld. De HomeView draait op het nieuwe homeOS, dat we nog niet eerder bij een Apple-apparaat hebben gezien. Het besturingssysteem werkt met meerdere applicaties, heeft ondersteuning voor widgets en beschikt over een Stand-By modus. Je kunt bovendien FaceTimen en berichten sturen via de HomeView.

3. Ondersteuning voor Apple Intelligence

De HomeView vormt het centrale punt voor je slimme woning, dus daar moet het apparaat wel genoeg rekenkracht voor hebben. Apple heeft daarom gekozen voor de A18-chip, die we eerder in de iPhone 16 zagen. De A18-chip beschikt over 8 GB aan werkgeheugen en heeft daarmee ondersteuning voor Apple Intelligence. Dat is ook wel nodig, want Siri AI vormt een belangrijk onderdeel van de slimme speaker.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri AI is de verbeterde versie van Siri en is uitgebreid met geavanceerde taalmodellen. De nieuwe versie van Siri begrijpt de context van je opdracht beter en kan meerdere taken achter elkaar uitvoeren. De Nederlandse versie van Siri AI ontbreekt nog, waardoor Apple heeft besloten om de HomeView hier nog niet uit te brengen. Het is nog niet bekend wanneer Siri AI en de HomeView hier wel beschikbaar komen. Verder beschikken de applicaties op de HomeView over Apple Intelligence, denk daarbij aan de Agenda-, Foto’s- en Opdrachten-app.

Release van de HomeView

Apple heeft de HomeView dus voorzien van een klein vierkant scherm, maar het apparaat is vooral bedoeld om te werken via spraakbediening. Zo kun je aan de spraakassistent vragen om je slimme apparaten te beheren, zonder dat je naar de HomeView hoeft te lopen. De speaker heeft vooralsnog toegang tot een beperkt aantal applicaties van Apple zelf, maar daar komen in de toekomst ongetwijfeld meer apps bij.

De HomeView is op dinsdag 13 oktober 2026 gepresenteerd, maar ligt niet direct in de winkels. Sterker nog: voorlopig kunt je de HomeView nog niet bestellen in de Europese Unie. Siri AI is hier nog niet beschikbaar, waardoor Apple de HomeView voorlopig heeft uitgesteld. In de Verenigde Staten is het apparaat per direct beschikbaar voor 299 dollar. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? En wil je weten wanneer de HomeView hier wel beschikbaar komt? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!