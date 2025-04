Zo stel je gemakkelijk een Focus in voor een ongestoorde nachtrust

De functie Focus is handig voor allerlei situaties, maar wordt het meest gebruikt voor een goede nachtrust. We laten zien hoe dat werkt.

Dit is een Focus

De Focus-modus bestaat sinds iOS 15 en is een uitbreiding op de functie Niet Storen. Het verschil is dat je bij Focus zelf kiest of je van bepaalde mensen toch meldingen wilt ontvangen (of niet). De functie is handig als je je even goed moet concentreren op je werk, tijdelijk weg bent van je iPhone of als je eens lekker van een goede nachtrust wilt genieten.

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om je iPhone uit te zetten of de Vliegtuigmodus in te schakelen. Maar dat is niet altijd handig, omdat je dan helemaal geen berichten of notificaties meer krijgt. Soms wil je dat bepaalde vrienden of familie je wel altijd mogen bereiken. Dan komt de functie Focus om de hoek kijken. Er zijn een aantal standaardopties, waaronder Autorijden, Gamen, Mindfulness, Werk en Lezen. Maar je kunt ook zelf een Focus aanmaken.

Stel een Focus in voor een ongestoorde nachtrust

Heb jij zo’n vriend die gerust midden in de nacht allerlei onbelangrijke appjes stuurt? Dan kun je natuurlijk zijn chat en alle groepchats waar hij in zit tijdelijk dempen. Maar het is een veel beter idee om een Focus voor een ongestoorde nachtrust in te stellen. Dit doe je op de volgende manier:

Open de app Instellingen en tik op ‘Focus’;

Tik rechtsboven op het plusteken en tik op ‘Slaap’;

Tik op ‘Pas focus aan’ en dan op ‘Personen’;

Tik op ‘Voeg toe’ en selecteer de contactpersonen die je wèl mogen storen;

Tik op ‘Gereed’.

Overigens kun je er ook voor kiezen om alleen meldingen van specifieke personen te dempen. Kies in dat geval voor ‘Houd meldingen stil van’.

Het enige wat je verder nog hoeft te doen is in te vullen van hoe laat tot hoe laat de Focus actief moet zijn. Dit doe je in de app Gezondheid:

Open de app Gezondheid en tik op ‘Slaap’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Volledig schema en opties’;

Zorg dat ‘Slaapschema’ en ‘Gebruik schema voor slaapfocus’ zijn ingeschakeld;

Vul onder ‘Volledig schema’ de begin- en eindtijd in.

Een Focus die is aangemaakt, kun je ook altijd handmatig starten. Open daarvoor het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven op je scherm naar beneden) en tik op ‘Focus’. In de lijst die verschijnt tik je op de Focus die je wilt inschakelen.

Meer tips?

